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Новый закон в Польше позволит поднимать цены на парковку до девяти злотых в час
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Новый закон в Польше позволит поднимать цены на парковку до девяти злотых в час 

Клопс.Ru 7 часов назад
Фото: Новый Калининград.Ru
В Польше новый закон даст возможность создания зон платной парковки, которые будут стоить для автомобилиста до девяти злотых в час. Об этом пишет Gazeta.pl.
Закон о государственно-частном партнёрстве предполагает, в частности, возможность выделения отдельных зон платного паркинга в центрах крупных городов (более 100 тысяч жителей). Под этот критерий подпадают Гданьск, Гдыня, Ольштын, Варшава, Краков, Лодзь, Познань, Торунь, Щецин, Быдгощ и ряд других городов.
На парковках, которые будут выделены в этих городах, предполагается введение платы до девяти злотых за час. Такая ставка будет максимальной. Причём парковки могут быть платными и по субботам, когда автомобилисты на территории Польши привыкли оставлять автомобили бесплатно.
Эксперты уже предположили, что новый закон вызовет пробки, так как водители будут ездить кругами, ища свободное место на обочине. В 2017 году в Польше зарегистрировано 1,5 млн автомобилей.
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