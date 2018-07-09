Новый закон в Польше позволит поднимать цены на парковку до девяти злотых в час

Польше новый закон даст возможность создания зон платной парковки, которые будут стоить для автомобилиста до девяти злотых в час. Об этом пишет Gazeta.pl.

Гдыня, Ольштын, Варшава, Краков, Лодзь, Познань, Закон о государственно-частном партнёрстве предполагает, в частности, возможность выделения отдельных зон платного паркинга в центрах крупных городов (более 100 тысяч жителей). Под этот критерий подпадают Гданьск Торунь , Щецин, Быдгощ и ряд других городов.

На парковках, которые будут выделены в этих городах, предполагается введение платы до девяти злотых за час. Такая ставка будет максимальной. Причём парковки могут быть платными и по субботам, когда автомобилисты на территории Польши привыкли оставлять автомобили бесплатно.

Эксперты уже предположили, что новый закон вызовет пробки, так как водители будут ездить кругами, ища свободное место на обочине. В 2017 году в Польше зарегистрировано 1,5 млн автомобилей.