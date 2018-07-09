Решение о продлении санкций Евросоюза против РФ вступило в силу 

Об этом говорится в обнародованном утром релизе Совета Европейского Союза, который 5 июля по рекомендации президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель единогласно принял решение пролить антироссийские санкции до 31 января 2019 года.
В документе Совета ЕС отмечается, что данные меры нацелены на российские финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферу товаров двойного назначения. Они были первоначально введены 31 июля 2014 года на срок в один год, ужесточены в сентябре 2014 года, а затем постоянно продлевались, как правило, на полгода. На это раз Великобритания выступила с предложением о продлении антироссийских санкций на года, однако оно не нашло поддержки у большинства членов Совета.
Экономические санкции в отношении РФ, продленные Советом евросоюза, включают в себя ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных мажоритарных компаний и их мажоритарных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также трех крупных российских энергетических и трех оборонных компаний. Кроме того, продлевается запрет на экспорт и импорт на торговлю оружием; установление запрета на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или военных конечных пользователей в России. Также меры ограничивают доступ России к определенным чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.
В дополнение к этим экономическим санкциям также действуют несколько дополнительных мер со стороны ЕС, в том числе целевые индивидуальные ограничительные меры, а именно запрет на визы и замораживание активов, в настоящее время против 155 человек и 38 субъектов до 15 сентября 2018 года. Наконец, европейскому бизнесу запрещено иметь какие-либо контакты с Крымом.
"Продолжительность санкций была связана с полным выполнением к 31 декабря 2015 года, подписанных Европейским советом минских соглашений 19 марта 2015 года, Поскольку этого не произошло, санкции остались на месте", — отмечается в коммюнике Европейского Совета.