Депутаты, скорее всего, откажутся вводить уголовную ответственность за исполнение западных санкций в РФ 

Депутаты могут отказаться от нормы законопроекта об уголовной ответственности за исполнение западных санкций на территории РФ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает «Интерфакс».
«Во второй части законопроекта (об уголовной ответственности за подстрекательство к введению санкций против РФ) есть консенсус у всех — у делового сообщества, у экспертов, у депутатов», — сказал Володин журналистам во вторник.
Что касается первой части соответствующего проекта закона, которым предлагается внести поправки в УК РФ, связанные с установлением уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории РФ, то, подчеркнул спикер, «мы мнение свое скорректировали, исходя из того диалога, который состоялся с бизнесом, с экспертным сообществом, и считаем, что эта статья должна либо быть в рамках административной ответственности, либо в принципе эту статью можно взять и исключить».
На просьбу «Интерфакса» уточнить, идет ли речь о возможности полного изъятия данной нормы из законопроекта, председатель Госдумы подтвердил, что это именно так.