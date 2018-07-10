Депутаты, скорее всего, откажутся вводить уголовную ответственность за исполнение западных санкций в РФ

«Во второй части законопроекта (об уголовной ответственности за подстрекательство к введению санкций против РФ) есть консенсус у всех — у делового сообщества, у экспертов, у депутатов», — сказал Володин журналистам во вторник.

Что касается первой части соответствующего проекта закона, которым предлагается внести поправки в УК РФ, связанные с установлением уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории РФ, то, подчеркнул спикер, «мы мнение свое скорректировали, исходя из того диалога, который состоялся с бизнесом, с экспертным сообществом, и считаем, что эта статья должна либо быть в рамках административной ответственности, либо в принципе эту статью можно взять и исключить».

На просьбу «Интерфакса» уточнить, идет ли речь о возможности полного изъятия данной нормы из законопроекта, председатель Госдумы подтвердил, что это именно так.