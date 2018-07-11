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Подразделения Рязанского парашютно-десантного полка начали подготовку к десантированию на расстоянии порядка 1000 километров от мест погрузки в самолеты военно-транспортной авиации
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Подразделения Рязанского парашютно-десантного полка начали подготовку к десантированию на расстоянии порядка 1000 километров от мест погрузки в самолеты военно-транспортной авиации 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
После перелета военнослужащие десантируются вместе с теникой на две площадки, отстоящие друг от друга примерно на 100 километров.
В ходе первого этапа учений подразделения Рязанского парашютно-десантного полка в составе двух батальонных тактических групп комбинированным способом совершили марши общей протяженностью около 1000 км в районы аэродромов погрузки Иваново-Северный и Ульяновск –Восточный.
Военнослужащие уже приступили к подготовке личного состава и военной техники к десантированию и практическим действиям в составе воздушно-десантной дивизии. Основная фаза учений пройдет под Рязанью. На аэродроме Иваново 57 единиц бронетехники погрузят на 18 самолетов Ил-76МД. В Ульяновске техники будет поменьше — 12 бронемашин и четыре самолета. После перелета военнослужащие десантируются вместе с теникой на две площадки, отстоящие друг от друга примерно на 100 километров. Это сделано для того, чтобы отработать «управление войсками на большом расстоянии от командного пункта с помощью новейших средств спутниковой связи Р-439 и Р-142ДА». Новые средства должны обеспечить в движении автоматизированную шифрованную телефонную и видеотелефонную связь, для передачи указаний войскам.
«Кроме того под Рязанью в районе сосредоточения развернута единая система управления подразделениями состоящая из 4 командных пунктов, оснащенных современными автоматизированными средствами управления «Андромеда-Д».
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