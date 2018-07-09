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«Известия»: В России появится государственный сервис страхования дронов
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«Известия»: В России появится государственный сервис страхования дронов 

RB.ru 8 часов назад
Проект подразумевает создание и запуск цифрового сервиса страхования дронов. Для его осуществления будет проведена массовая регистрация дронов и их владельцев, а также определен размер страховки и уровень ответственности при ее отсутствии.
Сервис помимо страховых услуг сможет предоставлять такие смежные услуги, как онлайн-обучение внешних пилотов, подача и согласование плана полета дронов, ремонт и техобслуживание аппаратов.
Авиаэксперт Денис Федутинов считает, что запуск сервиса и предлагаемые ими услуги будут иметь спрос среди потенциальных эксплуатантов беспилотников. Это должно стать импульсом для развития индустрии беспилотников, уверен Федутинов.
Издание отмечает, что сейчас рынок страхования беспилотников в России находится пока на начальной стадии формирования, а услуги страхования есть и оказываются, то только несколькими игроками и лишь для корпоративных клиентов. При этом российские законы требуют страхования полетов всех дронов, в том числе любительских.
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