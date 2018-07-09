«Известия»: В России появится государственный сервис страхования дронов

Проект подразумевает создание и запуск цифрового сервиса страхования дронов. Для его осуществления будет проведена массовая регистрация дронов и их владельцев, а также определен размер страховки и уровень ответственности при ее отсутствии.

Сервис помимо страховых услуг сможет предоставлять такие смежные услуги, как онлайн-обучение внешних пилотов, подача и согласование плана полета дронов, ремонт и техобслуживание аппаратов.

Авиаэксперт Денис Федутинов считает, что запуск сервиса и предлагаемые ими услуги будут иметь спрос среди потенциальных эксплуатантов беспилотников. Это должно стать импульсом для развития индустрии беспилотников, уверен Федутинов.