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На берег реки Обь в районе Салехарда мостостроители завезли тяжелую технику. Мегамост не за горами
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На берег реки Обь в районе Салехарда мостостроители завезли тяжелую технику. Мегамост не за горами 

ИА Север-Пресс 9 июля 2018
Фото: ИА Север-Пресс
На берег реки Обь со стороны Салехарда в минувшие выходные завезли тяжелую технику.
Участок берега, где будет располагаться мост, закрыли и соорудили КПП. На месте будущей застройки разгрузили тяжелую сваебойную технику. Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в компании «Мосторотряд-46», рабочие общества этим летом приступят к строительству моста через реку Обь, сейчас идет завоз тяжелой техники.
Напомним, Северный широтный ход — проект железной дороги длиной 707 километров, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта предварительно оценивается более чем в 230-260 млрд рублей, начало строительства запланировано на 2018 год. При создании Северного широтного хода впервые в российском железнодорожном строительстве будет использована концессия.
ИА «Север-Пресс» готовит эксклюзивное интервью с директором мостостроительной организации.
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