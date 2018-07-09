На берег реки Обь в районе Салехарда мостостроители завезли тяжелую технику. Мегамост не за горами

На берег реки Обь со стороны Салехарда в минувшие выходные завезли тяжелую технику.

Участок берега, где будет располагаться мост, закрыли и соорудили КПП. На месте будущей застройки разгрузили тяжелую сваебойную технику. Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в компании «Мосторотряд-46», рабочие общества этим летом приступят к строительству моста через реку Обь, сейчас идет завоз тяжелой техники.

Напомним, Северный широтный ход — проект железной дороги длиной 707 километров, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта предварительно оценивается более чем в 230-260 млрд рублей, начало строительства запланировано на 2018 год. При создании Северного широтного хода впервые в российском железнодорожном строительстве будет использована концессия.