Больницы Москвы открыли родственникам пациентов круглосуточный доступ в реанимационные

Во всех московских больницах отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) разрешили родственникам пациентов круглосуточное посещение. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

"Теперь посещения больного в отделении реанимации и интенсивной терапии стало возможным в каждой из городских больниц. Порядок этих посещений детально описан в памятке для родственников пациентов, которая подготовлена нашими специалистами", — приводятся на сайте слова главы департамента Алексея Хрипуна

В ведомстве добавили, что московские больницы разрешили навещать родственников круглосуточно, однако посетителям необходимо учитывать ряд правил. В частности, некоторые реанимационные процедуры не допускают присутствия посторонних. Также в реанимационных повышенные требования по тишине и чистоте, поэтому посетителям предложат переодеться в стерильную одежду. Одновременно больного смогут посетить не более двух человек.