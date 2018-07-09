Минпромторг хочет повысить доступность лекарств — для этого сократят аптеки

Количество аптек в крупных городах хотят сократить. Идея принадлежит Минпромторгу . Ведомству не нравится, что аптек слишком много, а доступность лекарств по-прежнему остается низкой для населения.

Отрасль плохо отрегулирована, считают чиновники. Из-за большого количества аптек в крупных городах растут цены на лекарства. При этом в малонаселенных пунктах некоторые медикаменты невозможно купить.

Особенно это касается препаратов, которые готовятся по рецепту, и обезболивающих средств для тяжелобольных, говорит исполнительный директор некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия» Елена Неволина

Елена Неволина исполнительный директор некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия» «В крупных городах нужно ограничивать количество вновь открывающихся аптек, это совершенно точно. Что такое полноценная фармацевтическая помощь? Это когда человек может получить и наркотические препараты по обезболиванию определенных видов болезней, когда можно для ребенка заказать препарат индивидуального изготовления. Таких аптек у нас практически вновь не открывается, ими занимаются, так исторически сложилось, все аптеки, имеющие государственную и муниципальную форму собственности, от которых сейчас ФАС активно призывает избавляться, потому что все нововведения влекут то, что у нас теперь аптечные организации, имеющие государственную или муниципальную форму собственности, станут нерентабельны, неконкурентоспособны. Полноценная фармацевтическая помощь, ее физическая доступность очень низкая».

По словам Елены Неволиной, на всю Москву почти из пяти тысяч аптек только 80 имеют лицензии на продажу обезболивающих с содержанием наркотических средств. В других крупных городах с этим еще хуже. Часто за препаратами едут из регионов в Москву.

С другой стороны, большое количество аптечных сетей — это конкуренция. А это не может приводить к росту цен на лекарства. Скорее наоборот, считают участники рынка. Реализация идеи Минпромторга никак не поможет удешевлению и доступности препаратов в точках продаж с низким покупательским трафиком, полагает директор по развитию аналитической компании RNC-pharma Николай Беспалов

Николай Беспалов директор по развитию аналитической компании RNC-pharma «Здесь явно наблюдается некое отсутствие логики. Безусловно, ограничение количества аптечных учреждений пойдет на пользу отдельным участникам розничного рынка, но ничего общего с улучшением лекарственного обеспечения населения эта инициатива не имеет. Конкуренция в данном случае только ухудшится, потому что сейчас количество аптек, которые работают в нашей стране, регулируется чисто с экономической точки зрения. Там, где аптеки выгодно открывать, они существуют, там, где нет, их не существует, соответственно. И если здесь Минпромторг пытается решить проблему доступности лекарственной помощи в малонаселенных и отдаленных районах нашей страны, здесь нужно принимать совершенно другие меры. Нужно каким-то образом либо субсидировать эту деятельность, либо предпринимать какие-то иные меры поддержки для данных организаций, скажем, предоставлять бесплатно или по минимальной стоимости помещения и так далее».

Предложенная мера по сокращению аптек есть в проекте стратегии Минпромторга по развитию фармпромышленности до 2030 года. На документ ссылается издание «Коммерсантъ». По мнению авторов, аптечные сети консолидируются и повышают цены на все значимые виды препаратов, потому что гонятся за бонусами от производителей, поясняют авторы реформы.