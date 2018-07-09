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Строительство промышленных объектов отменено на севере Москвы
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Строительство промышленных объектов отменено на севере Москвы 

Агентство «Москва» 8 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Вагоноремонтная, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.
«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, на заседании одобрила прекращение реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. Вагоноремонтная, вл. 10А, стр. 1, 15, 16 (САО), по соглашению сторон», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на земельном участке площадью 9,5 га АО «Домостроительный комбинат №7» намеревался построить промышленные объекты II и III класса вредности.
«Инвестор обратился с просьбой внести изменения в договор аренды земельного участка, согласно которым планировавшееся строительство будет отменено», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева.
В пресс-службе отметили, что аналогичное решение о прекращении было принято ГЗК по адресу: ул. Вагоноремонтная, вл. 4А (САО). На четырех земельных участках совокупной площадью 4,65 га АО «Домостроительный комбинат №7» также планировал возвести промышленные объекты II и III класса вредности. В настоящее время на участках расположены производственные здания, принадлежащие комбинату.
«Он намерен и дальше их эксплуатировать», — добавил К. Тимофеев.
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