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СМИ сообщили о готовности Индонезии заплатить более $1 млрд за российские истребители
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СМИ сообщили о готовности Индонезии заплатить более $1 млрд за российские истребители 

Говорит Москва 11 часов назад
Фото: Реальное время
Официального подтверждения этой информации не поступало.
Ранее СМИ сообщали, что Индонезия получит от России коммерческий кредит на закупку истребителей. Соглашение на поставку многофункциональных Су-35 было заключено в середине февраля.
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