Ещё
Индонезия заплатит России более миллиарда долларов за истребители Су-35
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Индонезия заплатит России более миллиарда долларов за истребители Су-35 

Свободная пресса 6 часов назад
Фото: Русская Весна
Индонезия заплатит свыше 1 млрд долларов за 11 российских истребителей Су-35.
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, поставки будут осуществлены в два этапа: сначала 8 самолётов, потом ещё 3.
При этом другой собеседник агентства утверждает, что Индонезия получит от России коммерческий кредит на закупку истребителей.
Поставка современной авиатехники по законодательству Индонезии увязывается с офсетными обязательствами и встречной торговлей.
По словам директора по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктора Кладова, это означает, что российская сторона берёт на себя обязательства закупить определенные национальные товары.
«Это может быть каучук, пальмовое масло и другие товары традиционного экспорта», — резюмировал Кладов.
Справка «СП»
Су-35 — глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения «4++», в котором использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.
Отличительными особенностями самолёта являются новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования; новая радиолокационная станция; новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.
Новости ВПК: Опытный образец российского тяжелого беспилотника «Охотник» начнёт полёты в этом году
Свободная пресса: последние новости
Женщину, смытую гигантской волной в море, нашли живой спустя 1,5 года на том же пляже Сборная России объявила стартовый состав на матч с Хорватией В Кремле знают, что Запад управляет Россией с помощью 5-й колонны
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу35
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова53
«США не будут воевать ни за Украину, ни вместе с ней»183
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги197
Над Крымом нависла угроза403
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение