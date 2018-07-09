Индонезия заплатит России более миллиарда долларов за истребители Су-35 

Индонезия заплатит свыше 1 млрд долларов за 11 российских истребителей Су-35.
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, поставки будут осуществлены в два этапа: сначала 8 самолётов, потом ещё 3.
При этом другой собеседник агентства утверждает, что Индонезия получит от России коммерческий кредит на закупку истребителей.
Поставка современной авиатехники по законодательству Индонезии увязывается с офсетными обязательствами и встречной торговлей.
По словам директора по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктора Кладова, это означает, что российская сторона берёт на себя обязательства закупить определенные национальные товары.
«Это может быть каучук, пальмовое масло и другие товары традиционного экспорта», — резюмировал Кладов.
Справка «СП»
Су-35 — глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения «4++», в котором использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.
Отличительными особенностями самолёта являются новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования; новая радиолокационная станция; новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.
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