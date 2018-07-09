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СМИ: в России разрабатывают самолет-«глушитель» спутников
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СМИ: в России разрабатывают самолет-«глушитель» спутников 

Парламентская газета 11 часов назад
Фото: Парламентская газета
В России разрабатывают самолет, способный «глушить» военные спутники, сообщает РИА «Новости». Ожидается, что он сменит в Воздушно-космических силах (ВКС) поступающие сейчас на вооружение Ил-22ПП «Порубщик».
Как рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе, машина получит принципиально новое бортовое оборудование, благодаря которому сможет вести радиоэлектронное подавление любых целей.
В настоящее время готов эскизный проект самолета. Вскоре должна начаться соответствующая опытно-конструкторская работа.
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