СМИ: в России разрабатывают самолет-«глушитель» спутников 

В России разрабатывают самолет, способный «глушить» военные спутники, сообщает РИА «Новости». Ожидается, что он сменит в Воздушно-космических силах (ВКС) поступающие сейчас на вооружение Ил-22ПП «Порубщик».
Как рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе, машина получит принципиально новое бортовое оборудование, благодаря которому сможет вести радиоэлектронное подавление любых целей.
В настоящее время готов эскизный проект самолета. Вскоре должна начаться соответствующая опытно-конструкторская работа.