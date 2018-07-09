ЛГБТ-активисты во время ЧМ-2018 обошли закон о запрете гей-пропаганды в России

Бразилии, Мексики, Аргентины и ЛГБТ-активисты из Испании смогли найти способ обойти российский закон о запрете гей-пропаганды и продемонстрировали флаг сексуальных меньшинств на Красной площади и в других знаковых точках Москвы . Как сообщает «Национальная служба новостей», активисты приобрели шесть футболок с футбольными цветами Испании, Нидерландов Колумбии и прошлись по столице России в порядке цветов радуги, как изображено на флаге ЛГБТ. В некоторых местах они даже постояли рядом с сотрудниками полиции. Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «Инстаграме».