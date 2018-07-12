Курс доллара вырос до максимума за шесть месяцев против иены

Investing.com — В четверг доллар обновил максимум за шесть месяцев против иены и остался стабильным против корзины других основных валют после того, как последний отчет по инфляции в США дал дополнительные основания прогнозам об еще двух повышениях процентной ставки ФРС в этом году.

К 10:39 МСК пара USD/JPY повысилась на 0,35% до 112,37 — наивысшего значения с 10 января. За вчерашнюю сессию эта пара подорожала приблизительно на 1%.

Как показал опубликованный в среду официальный отчет министерства труда США, в июне темп роста цен производителей США в годовом исчислении оказался максимальным за шесть с половиной лет. Это свидетельствует об укреплении американской экономики.

Сегодня инвесторы ожидают публикации индекса потребительских цен США.

Позитивные экономические данные помогли снизить опасения относительно напряженности в международной торговле. В среду торговый конфликт между США и Китаем усилися после того, как Вашингтон пригрозил ввести новые 10% пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму $200 млрд

Введение взаимных пошлин усилило опасения о том, что две крупнейшие экономики мира могут дойти до полномасштабной торговой войны, которая негативно отразится на глобальном экономическом росте.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, в среду вырос на 0,67% до 94,44.

Евро незначительно подорожал: пара EUR/USD повысилась на 0,12% до 1,1687, приближаясь к максимуму за три с половиной недели 1,1790, зафиксированному в понедельник.

Курс фунта вырос: на момент написания статьи пара GBP/USD торговалась на позиции 1,3215. Инвесторы ожидают публикацию официального документа правительства Великобритании по выходу из ЕС , в котором должны быть описаны предпочтительные взаимоотношения страны с Евросоюзом в будущем.

Канадский доллар стабилизировался близко к максимуму за полторы недели: пара USD/CAD торговалась на позиции 1,3201 на следующий день после того, как Банк Канады повысил значение процентной ставки, указав на хорошую ситуацию на рынке труда и достижение целевого уровня инфляции.

Курс австралийского доллара вырос к американской валюте. Пара AUD/USD повысилась на 0,22% до 0,7384.