Ещё
Президент Франции выступил в Версале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Франции выступил в Версале 

Российская Газета 4 часа назад
«У нас есть для этого все возможности», — подчеркнул хозяин Елисейского дворца, и в течение полуторачасового спича рассказал о реформах, которые им намечены на будущий год как в экономике, так и в социальной сфере. В частности, речь идет о предстоящем сокращении госрасходов, реформе системы социального страхования, а также о дополнительных мерах по оказанию поддержки бизнесу.
Эмманюэль Макрон, которого регулярно критикуют за то, что он проводит политику в пользу богатых, высказал глубокое убеждение в том, что реальная экономика, предприятия являются инструментами, способными преобразовать страну, побороть безработицу и превратить ее в «общество всеобщего благоденствия» нынешнего столетия. Правда, при этом не забыл упомянуть о готовности позаботиться о наиболее «хрупких слоях населения», то есть о бедных, число которых в стране не уменьшается.
В то время как депутаты проправительственного большинства из созданной
Макроном партии «Республика на марше» одобрительно реагировали на выступление шефа, их коллеги из партий, находящихся в оппозиции по отношению к нынешним властям, восприняли его с нескрываемым скептицизмом. Многие же вообще не явились в Версаль. Так, речь Макрона проигнорировали в полном составе представители левой партии «Неподчинившаяся Франция» во главе с лидером Жан-Люком Меланшоном, ряд социалистов, коммунистов и умеренно правых «республиканцев». Они отказались слушать президента, которого обвиняют в монархических замашках, не имея при этом возможности вступить с ним в дискуссию. Дело в том, существующими правилами она не предусмотрена в стенах резиденции французских королей. Правда, на этот раз президент пообещал внести в Конституцию страны «революционное» изменение: в будущем году оно позволит ему скрестить полемические шпаги с политическими противниками.
Многие члены парламента и вовсе не пришли послушать программную речь Макрона
Как считают местные политологи, этим шагом, как, собственно, и всей версальской выездной сессией, Эмманюэль Макрон решил подправить свой имидж в глазах соотечественников, а они все более критично оценивают его деятельность. По недавно проведенным рейтингам, курс президента поддерживает лишь треть граждан. Особую тревогу у Макрона и его сторонников также должен вызвать опрос, проведенный в эти дни аналитиками службы Odoxa-Dentsu Consulting. 71 процент французов считают внутреннюю политику Эмманюэля Макрона «несправедливой», а 65 процентов — «неэффективной». Надо полагать, что все это имеет отношение к вызвавшим бурный протест профсоюзов двум реформам «эры Макрона»: одна из них изменила коренным образом в пользу предпринимателей трудовое законодательство страны, а вторая, несмотря на мощные забастовки, изменила статус персонала национальной железнодорожной компании SNCF.
Российская Газета: последние новости
У побережья США тропический шторм "Крис" стал ураганом Михаил Швыдкой: В мире множество городов, но Горис - единственный Боевики в сирийской провинции Дераа согласились сдать оружие
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия испугалась российских истребителей40
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом58
Порошенко назвал «самый большой страх» России64
Умер внук Леонида Брежнева28
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию953
Видео
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение