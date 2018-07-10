Президент Франции выступил в Версале

«У нас есть для этого все возможности», — подчеркнул хозяин Елисейского дворца, и в течение полуторачасового спича рассказал о реформах, которые им намечены на будущий год как в экономике, так и в социальной сфере. В частности, речь идет о предстоящем сокращении госрасходов, реформе системы социального страхования, а также о дополнительных мерах по оказанию поддержки бизнесу.

Эмманюэль Макрон , которого регулярно критикуют за то, что он проводит политику в пользу богатых, высказал глубокое убеждение в том, что реальная экономика, предприятия являются инструментами, способными преобразовать страну, побороть безработицу и превратить ее в «общество всеобщего благоденствия» нынешнего столетия. Правда, при этом не забыл упомянуть о готовности позаботиться о наиболее «хрупких слоях населения», то есть о бедных, число которых в стране не уменьшается.

В то время как депутаты проправительственного большинства из созданной

Макроном партии «Республика на марше» одобрительно реагировали на выступление шефа, их коллеги из партий, находящихся в оппозиции по отношению к нынешним властям, восприняли его с нескрываемым скептицизмом. Многие же вообще не явились в Версаль. Так, речь Макрона проигнорировали в полном составе представители левой партии «Неподчинившаяся Франция» во главе с лидером Жан-Люком Меланшоном, ряд социалистов, коммунистов и умеренно правых «республиканцев». Они отказались слушать президента, которого обвиняют в монархических замашках, не имея при этом возможности вступить с ним в дискуссию. Дело в том, существующими правилами она не предусмотрена в стенах резиденции французских королей. Правда, на этот раз президент пообещал внести в Конституцию страны «революционное» изменение: в будущем году оно позволит ему скрестить полемические шпаги с политическими противниками.

Многие члены парламента и вовсе не пришли послушать программную речь Макрона

Как считают местные политологи, этим шагом, как, собственно, и всей версальской выездной сессией, Эмманюэль Макрон решил подправить свой имидж в глазах соотечественников, а они все более критично оценивают его деятельность. По недавно проведенным рейтингам, курс президента поддерживает лишь треть граждан. Особую тревогу у Макрона и его сторонников также должен вызвать опрос, проведенный в эти дни аналитиками службы Odoxa-Dentsu Consulting. 71 процент французов считают внутреннюю политику Эмманюэля Макрона «несправедливой», а 65 процентов — «неэффективной». Надо полагать, что все это имеет отношение к вызвавшим бурный протест профсоюзов двум реформам «эры Макрона»: одна из них изменила коренным образом в пользу предпринимателей трудовое законодательство страны, а вторая, несмотря на мощные забастовки, изменила статус персонала национальной железнодорожной компании SNCF.