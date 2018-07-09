Ещё
Как Президенты США пытались решить «советскую проблему»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как Президенты США пытались решить «советскую проблему» 

Русская семерка 5 часов назад
Фото: Русская семерка
После окончания Второй мировой войны отношения между бывшими союзниками — СССР и США — резко обострились. Напряженными они оставались вплоть до середины 1980-х. При этом каждый американский президент имел свое ви́дение решения «советской проблемы».
7. Ричард Никсон,
37-й президент США (1969–1974 гг.)
Никсон принял страну в период внутреннего социально-политического кризиса и ослабления позиций Америки на международной арене. Несмотря на твердые антикоммунистические взгляды, во внешней политике он старался наладить сотрудничество с геополитическими противниками, в первую очередь с Советским Союзом.
В ноябре 1969 года был заключен Договор о нераспространении ядерного оружия, к которому присоединились СССР и США. С 1972 года по 1974 год состоялись три встречи между Никсоном и Л. И. Брежневым, в ходе которых был подписан ряд важнейших двухсторонних соглашений. Благодаря такому диалогу в мире наступила пусть и небольшая, но все же разрядка напряженности.
6. Дуайт Эйзенхауэр,
34-й президент США (1953–1961 гг.)
Политическая карьера Эйзенхауэра началась с поста главнокомандующего войсками Североатлантического альянса в Европе. Он был уверен в способности НАТО отразить коммунистическую угрозу, исходившую от СССР. Именно Эйзенхауэр настоял на вступлении в блок ФРГ.
В период своего президентства Эйзенхауэр устроил две встречи с советским руководством — в 1955 и 1959 годах. В ходе переговоров хоть и удалось сгладить противоречия, однако не получилось договориться по германской проблеме. А когда в мае 1960 года под Свердловском был сбит американский самолет-разведчик, едва наметившийся диалог был прерван.
Тем не менее при Эйзенхауэре еще до наступления кризиса в советско-американских отношениях страны подписали ряд соглашений в политической, торгово-экономической, культурной и образовательной сферах.
5. Джимми Картер,
39-й президент США (1977–1981 гг.)
Краеугольный камень политики Картера — борьба с нарушением прав человека. Именно она осложняла советско-американские отношения, так как любую подобную инициативу Белого дома в Москве воспринимали как выпад против Советского Союза.
Тем не менее Картер стремился к диалогу. В 1979 году совместно с Брежневым им был заключен договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2), который однако вступить в силу не успел, так как СССР ввел войска в Афганистан.
После этого Картер занимал откровенно антисоветскую позицию. Глава Белого дома инициировал против СССР ряд торгово-экономических санкций, в частности, ввел эмбарго на поставку зерна, а также бойкотировал Олимпийские игры 1980 года в Москве.
4. Линдон Джонсон,
36-й президент США (1963–1969 гг.)
Главное внешнеполитическое событие президентства Джонсона — вмешательство в военный конфликт во Вьетнаме на стороне антикоммунистических сил, что, естественно, вызвало негативную реакцию со стороны советского руководства.
Сам Джонсон признавал, что в ряде вопросов между США и СССР существуют «очень серьезные разногласия», однако он выражал надежду, что их можно разрешить мирным путем. Впрочем, глава советского правительства А. Н. Косыгин был непреклонен: «Нельзя рассчитывать на улучшение отношений, пока США совершают агрессию против Вьетнама».
Не удалось наладить взаимодействие и на саммите в Гласборо (США). На вопрос Косыгина, почему вы защищаете Израиль и не помогаете арабам, Джонсон ответил: «Мы защищаем евреев потому, что это правильно».
3. Джон Кеннеди,
35-й президент США (1961–1963 гг.)
Жесткую позицию в отношении к Советского Союза Кеннеди демонстрировал, будучи еще сенатором. Он настаивал на необходимости вести непримиримую войну с коммунизмом, как в зоне влияния СССР, так и в самих Соединенных Штатах.
В апреле 1961 года по инициативе 35-го президента было спланировано вторжение контрреволюционных сил на Кубу. Авантюра провалилась, а отношения с СССР окончательно расстроились. Летом 1961 года Кеннеди предпринял неудачную попытку в Вене установить с Хрущевым контакт, бросив по ходу встречи фразу: «Если так пойдет и дальше, то погода в Европе в ближайшее время станет отвратительной».
Советский лидер не остался в долгу, ответив на выпад коллеги: «Если США начнут против нас войну, то Кеннеди будет последним американским президентом». Только реальная угроза ядерного конфликта заставила главу американского государства умерить свой пыл.
2. Рональд Рейган,
40-й президент США (1981–1989 гг.)
Курс 40-го американского президента изначально предполагал конфронтацию с СССР. Цель Америки была одна: подорвать экономическое и политическое могущество «империи зла». Лучшего средства, чем гонка вооружений Рейган не нашел.
За 8 лет своего президентства Рейган израсходовал на милитаризацию 157 млрд бюджетных долларов. Львиную долю денег «съела» программа «Стратегической оборонной инициативы» (СОИ), которая должна была обеспечить тотальное военное превосходство над Советами.
Однако с середины 1980-х воинственный запал Рейгана стал затухать. К власти в СССР пришел Михаил Горбачев — агрессивная риторика лидера США сменилась «дружественным» настроем, он стал устанавливать тесные и доверительные связи со страной, в которой начались перемены.
1. Гарри Трумэн
33-й президент США (1945-1953 гг.)
Сменивший на президентском посту Франклина Рузвельта Трумэн сразу занял активную антисоветскую позицию, обвиняя своего предшественника в лояльности и уступчивости сталинскому режиму. Еще будучи главой Комитета по вооружениям, он заявил, что помогать в советско-германском конфликте следует тому, кто будет побеждать.
Доминантой его политики в отношении СССР стала так называемая «доктрина Трумэна», идея которой заключалась в сдерживании Советского Союза как главного тоталитарного государства, несущего угрозу мировой демократии.
Кульминация президентства Трумэна — создание НАТО, вторжение американских войск в Корею и начало холодной войны, которая долгие десятилетия будет определять советско-американские отношения.
Русская семерка: последние новости
«Кому огня? Мне?!»: почему Кожедуб сбил над Берлином два истребителя США Чем русские тейпы в Чечне отличаются от других кланов Как китайцы помогли русским завоевать Сибирь
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Анапе запретили купаться10
Грузинский пастух убил американских туристов182
Прилепин заявил об уходе из армии ДНР34
Правительство отказалось тратиться на лечение рака50
Любовница жестко ответила на уход Данко из семьи20
Новости партнеров
Видео
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
01:28
Россияне отказываются от свечей и икон
Личный счет
01:42
Прилепин заявил об уходе из армии ДНР
Войска Армия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Другое
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:31
В Анапе запретили купаться
Общество
00:45
Москвичам пообещали ливни, грозы и жару
Погода Новости Москвы
01:42
Названа сумма затрат на «суперуказ» Путина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение