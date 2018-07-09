Новый дорожный ГОСТ скоро вступит в силу

Несмотря на то, что с каждым годом правительство России всё больше выделяет денег на реконструкцию и ремонт дорог, количество аварий при сопутствующих плохих дорожных условиях остаётся очень высоким. Только в прошлом году было зафиксировано около сорока процентов подобных дорожных происшествий от общего числа аварий.

На основании этого профильные специалисты решили обновить государственные стандарты, в которых будут указаны новые требованию к допустимому состоянию дорог. И теперь, если на дорогах образовались так называемые волны или же колея, то у дорожников будет от пяти и до четырнадцати суток на решение этой проблемы. Отметим, что в актуальной версии ГОСТ вообще не указан термин, за который соответствующие службы должны привести в порядок трассу.

Кроме того, уже в скором времени ответственные за дороги должны будут в течение трёх дней обрезать кроны деревьев, которые загораживают знаки, а ремонтировать дорожные указатели они должны в течение суток.

Что касается регионов с суровым климатом, то там снежный покров на дорогах может быть не выше восьми сантиметров только в том случае, если на участке максимально разрешённая скорость движения составляет до шестидесяти километров в час, и при этом отмечается небольшой трафик до полутора тысяч машин в сутки. А различные обломки ограждений и машин, которые нередко остаются после ДТП, должны убираться с проезжей части в течение трёх часов после обнаружения.