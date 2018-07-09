В Приморье отреставрировали американский танк «Шерман»

Специалисты базы хранения бронетанкового вооружения Восточного военного округа восстановили американский средний танк «Шерман», который использовали в годы Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба ВВО.

Напомним, танк «Шерман» со дна Баренцева моря подняли военнослужащие Северного флота. Эти машины американское правительство поставляло Советскому Союзу с 1942 года. В марте 1945-го американский транспорт «Томас Дональдсон» вез очередную партию техники. Однако у входа в Кольский залив его торпедировала немецкая подводная лодка. Сухогруз вместе с техникой затонул.

Военнослужащие СФ уже несколько лет проводят операции по подъему затонувших машин. Один из танков восьмого апреля нынешнего года самолетом военно-транспортной авиации ВКС РФ доставили в Приморье. Три месяца над ним работали специалисты базы хранения бронетанкового вооружения. Они демонтировали узлы и агрегаты, очистили их от грязи и ила. Некоторые детали заменили, так как из-за пребывания в агрессивной среде они уже не подлежали восстановлению.

Самые сложные операции пришлось производить с ходовой частью «Шермана», так как у американской и советской систем сборки разные стандарты. Но и эту задачу специалисты решили.