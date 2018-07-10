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Американский танк времён Второй мировой войны привезут в Хабаровск к юбилею ВВО
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Американский танк времён Второй мировой войны привезут в Хабаровск к юбилею ВВО 

RT на русском 14 часов назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Американский танк «Шерман» времён Второй мировой войны привезут в Хабаровск по случаю 100-летия Восточного военного округа, сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на Минобороны.
Армейские специалисты за несколько месяцев работы восстановили бронетехнику и запустили двигатель танка.
Поставки «Шерманов» в СССР начались в 1942 году. Конкретно этот танк находился на палубе судна «Томас Дональдсон», которое затонуло в Баренцевом море в марте 1945 года после торпедной атаки нацистской субмарины.
«Бронетехнику подняли с морского дна и доставили для реставрации в Приморский край самолётом военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России», — рассказал начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.
В Хабаровск танк отправится 12 июля. Он примет участие в юбилейных торжествах.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что военные специалисты Приморского края рассказали о ремонте танка «Шерман».
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