Американский танк времён Второй мировой войны привезут в Хабаровск к юбилею ВВО

Американский танк «Шерман» времён Второй мировой войны привезут в Хабаровск по случаю 100-летия Восточного военного округа, сообщает ИА « Хабаровский край » со ссылкой на Минобороны

Армейские специалисты за несколько месяцев работы восстановили бронетехнику и запустили двигатель танка.

Поставки «Шерманов» в СССР начались в 1942 году. Конкретно этот танк находился на палубе судна «Томас Дональдсон», которое затонуло в Баренцевом море в марте 1945 года после торпедной атаки нацистской субмарины.

В Хабаровск танк отправится 12 июля. Он примет участие в юбилейных торжествах.