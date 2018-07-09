Посольство призвало США исключить российские СМИ из списка иноагентов

Посольство России в Вашингтоне призвало Соединенные Штаты перестать преследовать российские средства массой информации и исключить их из списка иностранных агентов. Об этом пишет "Газета.ру"

"Госдеп недоволен, что только финансируемые из американского бюджета СМИ оказались в российском списке иностранных агентов. Это легко исправить. Главное условие — прекратить преследовать российские СМИ в США и вывести их из американского списка иноагентов", — отмечается в распространенном дипломатическим представительством заявлении.

Там также подчеркивается, что Россия предпринимает по отношению к США те же меры, которые активно использует Вашингтон, так что у последнего нет оснований предъявлять ультимативные требования к другим государствам. Вместе с тем в заявлении посольства еще раз обозначается, что действия Штатов нарушают устав ООН и Хельсинкский заключительный акт.

Ранее в посольстве заявили, что США не имеют права требовать от России освободить заключенных по российским законам, так как Вашингтон ведет постоянную «охоту на ведьм» за россиянами в третьих странах.