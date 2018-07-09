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Российские военные получат самолет для подавления спутников
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Российские военные получат самолет для подавления спутников 

Российская Газета 10 часов назад
Как сообщает РИА Новости, самолет-постановщик помех и попутной разведки призван заменить в российских ВКС действующий самолет Ил-22ПП «Порубщик». Новая машина получит сверхсовременное бортовое оборудование, благодаря которому можно осуществлять радиоэлектронное подавление любых целей: наземных, воздушных, морских, а также «выводить из строя спутники противника».
"Однозначно будет новый планер — прорабатывается возможность создания такого самолета на базе Ту-214 или Ил-76", — цитирует информационное агентство представителя военно-промышленного комплекса.
Отметим, что самолет-постановщик помех и попутной разведки Ил-22ПП «Порубщик», построенный на заводе имени Мясищева, считается одним из самых эффективных в своем классе.
Главной особенностью самолета является его частотная избирательность, благодаря которой он глушит электронные системы слежения и наведения оружия потенциального противника и не вредит отечественным радиоэлектронным устройствам. Аппаратура комплекса «Порубщик» позволяет эффективно бороться с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления, системами противовоздушной обороны, а также пилотируемой и беспилотной авиацией.
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