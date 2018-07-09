Шведы создали новый гарнизон в Балтийском море

Шведские власти разместили новый полк на острове Готланд. В связи с опасением вторжения со стороны России Швеция продолжает приводить в порядок свои вооруженные силы. Так, впервые с времен Второй мировой войны был размещен гарнизон на острове Готланд, расположенный в Балтийском море не очень далеко от российских территорий. Пока гарнизон составляет подразделение в 350 человек, которое в военное время может быть увеличено до 10 тысяч солдат и офицеров.

Как пишет L’Express, накануне саммита НАТО шведские военные разработали даже несколько сценариев на случай войны в северной Европе. Противником Швеции во всех из них выступает Россия и Белоруссия . И гарнизон на острове Готланд должен помочь шведской армии продержаться до подхода союзников. Впрочем, как признают сами шведы, в случае войны их армия будет способна противостоять России в течение максимум одной недели.

Ранее «СП» писала, что шведские военные эксперты признали, что вторжение в Россию любого противника закончится очень плохо для агрессора.