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Шведы создали новый гарнизон в Балтийском море
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Шведы создали новый гарнизон в Балтийском море 

Свободная пресса 12 часов назад
Шведские власти разместили новый полк на острове Готланд. В связи с опасением вторжения со стороны России Швеция продолжает приводить в порядок свои вооруженные силы. Так, впервые с времен Второй мировой войны был размещен гарнизон на острове Готланд, расположенный в Балтийском море не очень далеко от российских территорий. Пока гарнизон составляет подразделение в 350 человек, которое в военное время может быть увеличено до 10 тысяч солдат и офицеров.
Как пишет L’Express, накануне саммита НАТО шведские военные разработали даже несколько сценариев на случай войны в северной Европе. Противником Швеции во всех из них выступает Россия и Белоруссия. И гарнизон на острове Готланд должен помочь шведской армии продержаться до подхода союзников. Впрочем, как признают сами шведы, в случае войны их армия будет способна противостоять России в течение максимум одной недели.
Ранее «СП» писала, что шведские военные эксперты признали, что вторжение в Россию любого противника закончится очень плохо для агрессора.
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