Российских чиновников научат работать в цифровой экономике

Об этом «Российской газете» сообщил директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив, руководитель Центра компетенций «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика» Дмитрий Песков.

Образовательный интенсив «Остров 10-21» (так называется первый в России проект по интенсивной подготовке кадров для цифровой экономики) проходит на острове Русский на базе Дальневосточного федерального университета. Проводит его Университет национальной технологической инициативы, а к преподаванию привлечены ученые и практики мирового класса, технологические лаборатории крупнейших цифровых компаний и банков, наукоемких производств.

Дмитрий Николаевич, что за чиновники «сели за парту»?

Дмитрий Песков : Это руководители региональных департаментов, вице-губернаторы, региональные министры и руководители отделов, представители федеральных министерств, есть два главных врача краевых больниц.

Для них впервые в России организован образовательный трек «Управление, основанное на данных» — подготовка руководителей по управлению данными в органах власти — Chief Data Officer (CDO). Такие специалисты, которые только появляются в России, должны уметь анализировать большое количество разнообразных данных — от профиля туристов, которые въезжают в область, до расходования лекарств в подведомственных медучреждениях, объема вырубки лесов или сбора дикоросов.

Наша задача — научить чиновников принимать решения на основе этих данных, не волюнтаристски, а алгоритмизировано, автоматизировано. И максимально исключить человеческий фактор из процесса принятия решения. Тогда резко снижается коррупция и повышается точность принятия решений, качество управления и жизни. Всему этому они должны научиться за десять сверхнасыщенных дней. Продолжительность среднего учебного дня — 17 часов.

Чиновники пройдут курс обучения, как принимать решения — эффективные и без коррупции

У государства, компаний есть запрос на специалистов высокого уровня, которые понимают, как устроены мировые и внутригосударственные процессы, нацелены на достижение результата и, главное, умеют работать с данными. Запрос на них огромный, дефицит таких кадров тоже огромный, как их искать — никто не понимает, в обычных базах данных их нет. В то же время мы программу затачивали на сочетание этих трех типов компетенций.

Уже хочется самой учиться. Возьмете?

Дмитрий Песков: Нет, у нас были очень жесткие правила отбора на «Остров». Они исключают человеческий фактор — личные симпатии, знакомства.

Всего обучение на «Острове» пройдет тысяча человек, 700 из них были отобраны алгоритмами искусственного интеллекта — специальными компьютерными программами. Участником отбора мог стать любой россиянин с любым базовым образованием в возрасте от 14 лет.

Люди выполняли ряд сложных заданий: отвечали на вопросы тестов, проявляли себя в специально разработанных компьютерных играх, предлагали решения «невозможных» заданий.

Далее искусственный интеллект проанализировал их ответы, профили и поведение в социальных сетях, типы проектов, которые они в своей жизни реализовали, проанализировал их поведенческие и мотивационные профили, способность работать в командах и типы подходящих для них команд.

Оставшихся 300 человек — это как раз дети и чиновники?

Дмитрий Песков: Да. Дополнительно было отобрано 100 детей в возрасте от 14 до 16 лет, мы приглашали их по линии Кванториумов, Сириуса и Олимпиады НТИ, интересно, что часть ребят прорвалась в эту сотню самостоятельно, с блеском справившись со взрослым отбором.

И около 200 человек — это команды чиновников из 34 регионов, при этом все они тоже выполняли задания.

Тьютор подскажет

Вы сказали, что учебный день будет длиться 17 часов. Но невозможно столько высидеть!

Дмитрий Песков: Никто не говорит, что придется «сидеть».

С 6 до 9 утра — упражнения по командообразованию и спорт (футбол, волейбол, теннис, гонки на лодках, плавание).

Дальше люди попадают в одну из нескольких десятков технологических лабораторий, которые ведут лучшие в стране и мире специалисты. Темы лабораторий самые разнообразные — проектирование биометрических оптических сенсоров, построение геномных карт, анализ дистанционного зондирования Земли по выявлению незаконных вырубок, к примеру, на Дальнем Востоке.

Будут работать предпринимательские лаборатории, клубы мышления. Бизнесмены должны научиться выводить стартапы на мировые рынки. Таким опытом поделятся с ними те, кто это уже сделал и заработал на этом миллионы долларов.

Каждый день в 20.35 будут начинаться лекции визионеров — людей, которые разбираются в тенденциях будущего, как технологических, так и социальных. Заканчиваться учебный день будет в 23 часа. Всем студентам мы предлагаем выспаться заранее и запастись кофе.

А как во все это встроен искусственный интеллект?

Дмитрий Песков: У каждого студента университета «20.35» есть свой наставник в виде искусственного интеллекта, который подберет ему наиболее оптимальную траекторию обучения в зависимости от его психофизиологии, знаний, мотивации.

То есть программа обучения будет для каждого индивидуальной. Какие секции, в какой последовательности человеку полезно посетить, подскажет цифровой тьютор (наставник). Если человек с ним не согласится, он сможет пройти обучение по своему плану — сделав ставку из островных пойнтов на желанный курс и преподавателя. И в конце интенсива мы сравним результаты тех, кто не стал перечить искусственному интеллекту, и тех, кто с ним не согласился.

Учимся быстро

Почему выбран такой вариант?

Дмитрий Песков: Нам нужно научиться создавать образовательные программы, по которым можно будет готовить специалиста не шесть лет, как сейчас, а гораздо короче, за несколько месяцев, иногда за год-два. Это невозможно сделать без изменения подхода к образованию.

Сейчас система образования не делает ссылок на индивидуальность. Она не знает, насколько каждый из нас внимателен, умеет удерживать концентрацию, у кого в каких областях больше знаний, а в каких меньше. Мы не знаем, какой тип знаний или деятельности нас лучше разовьет.

У каждого студента есть наставник в виде искусственного интеллекта, он подберет ему оптимальный план учебы

Эти данные никогда до сих пор не собирались, за редчайшим исключением еще во времена Советского Союза. Наша задача — научиться делать это с помощью алгоритмов. Если опыт индивидуальной образовательной навигации окажется успешным, мы предложим вузам страны использовать его.

Как вы проверите результаты обучения?

Дмитрий Песков: Первый день интенсива будет посвящен игровому моделированию и тестированию.

Будет сложная игра, в которой надо будет продемонстрировать компетенции, нужные для цифрового управления, для создания компаний, выходящих на новые рынки, для анализа данных, для развития технологического предпринимательства.

И такая же игра будет в последний день по тем же правилам и в тех же условиях. Таким образом, будет замер на входе и на выходе.

500 миллионов на два года

Кто финансирует обучение?

Дмитрий Песков: Основную часть расходов финансирует государство в рамках Национальной технологической инициативы. В 2017-2018 годах на деятельность университета выделено 500 миллионов рублей.

Плюс каждый из наших участников, за исключением детей, заплатил оргвзнос в размере 35 тысяч рублей, потому что считаем, если человек во что-то инвестирует самостоятельно, то он относится к этому серьезнее.

Все те, кто прошел отбор и попал в первый набор студентов, получили доступ к ряду онлайн-курсов по языкам машинного обучения, дальше будут добавляться курсы по управлению проектами, по мышлению, по анализу больших данных.

Они сохранят доступ к постоянно обновляемым наборам курсов до 2035 года.

И все-таки почему вы совместили взрослых предпринимателей и чиновников со школьниками?

Дмитрий Песков: Дети, победители олимпиад, умеют многое из того, чего взрослые не умеют.

Например, одному из разработчиков алгоритмов, которые отбирали студентов и строили для них маршруты обучения, всего 17 лет. Он наш сотрудник, хотя приступил к работе в прошлом году еще школьником.

Таких талантливых детей много, и надо дать им шанс. На «Острове» они получат знания и навыки, которых не дадут ни в одном вузе. А дальше смогут сами построить свою образовательную и карьерную траекторию.