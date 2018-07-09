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Посольство РФ призвало США прекратить притеснение российских СМИ
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Посольство РФ призвало США прекратить притеснение российских СМИ 

Российская Газета 12 минут назад
Фото: Российская Газета
«Вашингтону не нравится, когда установленные им для других правила начинают применяться в отношении него самого. Госдеп недоволен, что только финансируемые из американского бюджета СМИ оказались в российском списке иностранных агентов. Это легко исправить. Главное условие — прекратить преследовать российские СМИ в США и вывести их из американского списка иноагентов», — отметили в дипмиссии.
В посольстве подчеркнули, что «у Вашингтона нет ни морального, ни юридического права требовать что-либо у других стран, вмешательство во внутренние дела которых в нарушение устава ООН и Хельсинкского заключительного акта является официальной политикой США».
Впрочем, реакция была вполне предсказуема: «выделенные на продвижение американских интересов под прикрытием „либеральных“ ценностей сотни миллионов долларов налогоплательщиков как-то надо осваивать».
Как напомнили в посольстве, нежелание играть по общим правилам стало причиной выхода США из ЮНЕСКО, Совета по правам человека ООН. Все еще действует экстремистский украинский ресурс «Миротворец», размещенный на американских серверах и содержащий личные данные тысяч западных журналистов, посещавших восток Украины.
Напомним, в конце 2017 года в РФ был принят закон о СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Ими признаются СМИ, получающие финансирование из-за рубежа. Таким образом в России ответили на требование американского минюста к RT America зарегистрироваться в качестве иноагента в США.
Что касается физлиц со статусом СМИ-иноагентов, на них распространяются требования закона РФ о некоммерческих организациях. Они обязаны маркировать материалы, ежегодно проходить аудит и отчитываться о деятельности раз в полгода. За нарушения полагаются штрафы. При этом простая перепечатка информации СМИ-иноагента не грозит никакими санкциями.
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