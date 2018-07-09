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Военные инженеры в Забайкалье соорудили переправу для тяжелой техники
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Военные инженеры в Забайкалье соорудили переправу для тяжелой техники 

ТК «Звезда» 13 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Понтонный мост через реку протянулся более чем на сто метров.
Военнослужащие инженерных войск соединения, дислоцированного в Забайкальском крае, навели понтонную переправу для переброски топливозаправочной техники. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
«Подразделения материально-технического обеспечения навели переправу через реку Онон протяженностью более 100 метров с использованием понтонно-мостового парка», — говорится в сообщении.
По замыслу тренировки, при возведении инженерного сооружения бойцам также пришлось отражать нападения диверсионных групп «противника», пытавшихся перехватить топливо, доставляемое войскам. Как только переправа была готова по ней прошла военная техника.
Понтонная переправа — это мост, имеющий плавучие опоры. Основное применение — организация временных переправ через водные преграды. Основные достоинства понтонного моста — его легкая транспортабельность и быстрота монтажа.
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