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Россия разрабатывает «глушащий» спутники самолёт
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Россия разрабатывает «глушащий» спутники самолёт 

News.ru 56 минут назад
Российские конструкторы разрабатывают самолёт, который с помощью помех сможет выводить из строя военные спутники. На данный момент создан эскизный проект воздушного судна.
По данным источника в оборонно-промышленном комплексе, опытно-конструкторская работа стартует в ближайшее время.
«Эта машина получит принципиально новое бортовое оборудование, благодаря которому она сможет вести радиоэлектронное подавление любых целей», — отметил источник.
Он уточнил, что самолёт сможет «заглушить» наземные, воздушные и морские цели, а также вывести из строя спутники, за счёт которых противник поддерживает навигацию и радиосвязь на земле, передаёт РИА Новости.
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