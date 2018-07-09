Россия разрабатывает «глушащий» спутники самолёт 

Российские конструкторы разрабатывают самолёт, который с помощью помех сможет выводить из строя военные спутники. На данный момент создан эскизный проект воздушного судна.
По данным источника в оборонно-промышленном комплексе, опытно-конструкторская работа стартует в ближайшее время.
«Эта машина получит принципиально новое бортовое оборудование, благодаря которому она сможет вести радиоэлектронное подавление любых целей», — отметил источник.
Он уточнил, что самолёт сможет «заглушить» наземные, воздушные и морские цели, а также вывести из строя спутники, за счёт которых противник поддерживает навигацию и радиосвязь на земле, передаёт РИА Новости.