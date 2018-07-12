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Под Рязанью прошло десантирование БТР-МДМ с экипажем внутри
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Под Рязанью прошло десантирование БТР-МДМ с экипажем внутри 

ТК «Звезда» 10 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Десантирование проходило в рамках массовых учений десантников и военно-транспортной авиации с помощью парашютной системы «Бахча».
На учениях ВДВ под Рязанью состоялось десантирование БТР-МДМ с тремя испытателями внутри боевой машины, сообщил командующий ВДВ Андрей Сердюков.
Десантирование проходило на парашютной система ПБС-950У «Бахча» с тремя испытателями внутри боевой машины.
Как отметил командующий, десантирование внутри БТР трех испытателей позволит подтвердить надежность парашютной системы, что в последующем даст возможность десантировать расчеты внутри боевых машин.
Кроме того, на учениях прошло одновременное десантирование 45 самолетами Ил-76МД около 69 объектов военной техники и полутора тысяч личного состава. Выброска проходила на высоте 600 метров.
Всего в совместных учениях ВДВ и ВТА участвуют более 2500 военнослужащих и 200 бронемашин.
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