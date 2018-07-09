Крупнейшее в российской истории десантирование пройдет под Рязанью

В учениях примут участие полторы тысячи десантников и более 120 единиц военной техники.

На полигоне в Рязанской области произойдет самое массовое в истории российских Вооруженных сил десантирование военнослужащих Воздушно-десантных войск и бронетехники с самолетов военно-транспортной авиации ВКС России . Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Выброска личного состава будет проводиться с разных высот — от 600 до 2500 метров — на парашютных системах Д-10, «Арбалет-1», с кислородным оборудованием, «Арбалет-2». Также будут применяться парашютные системы «Арбалет-3», предназначенные для совершения прыжков в тандеме», — говорится в сообщении.

Сложнейшим элементом учений станет выброска экипажей внутри боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ. После приземления десантники, при поддержке авиации, захватят аэродром «противника» и форсируют «Оку».

Еще одной особенностью тренировки станет посадка тяжелых транспортных самолетов Ан-124 «Руслан», Ан-22 «Антей» и Ил-76 на грунтовую поверхность.

Всего в учениях примут участие более 1500 военнослужащих, свыше 50 единиц бронетехники, около 70 самолетов и вертолетов ВКС России.