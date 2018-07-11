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Делегация Сил специальных операций Белоруссии прибыла наблюдать за учением российских десантников под Рязанью.
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Делегация Сил специальных операций Белоруссии прибыла наблюдать за учением российских десантников под Рязанью. 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В Минобороны отметили, что основная цель их визита — «участие в полковом тактическом учении в качестве наблюдателей.
В Рязань прибыла военная делегация сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Белоруссия во главе с командующим ССО генерал-майором Вадимом Денисенко. В составе делегации — командиры частей и соединений ССО Белоруссии.
В Минобороны отметили, что основная цель их визита — „участие в полковом тактическом учении в качестве наблюдателей. Ранее командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков заявлял что с коллегами из Белоруссии сложились наиболее теплые и дружественные отношения.
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