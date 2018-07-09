L’Express: в Швеции изучают возможные сценарии вторжения РФ в Европу 

Страна разместила новый полк на острове Готланд
После присоединения Россией Крыма в Минобороны Швеции стали уделять большое внимание вопросам безопасности своих территорий. Как сообщает издание L’Express, шведские военные эксперты прорабатывают сценарии возможного кризиса и даже войны в северной части Европы.
По данным издания L’Express, Швеция впервые после окончания Второй мировой войны разместила военные подразделения на острове Готланд, причем на этом событии присутствовали шведский король Карл XVI Густав и премьер-министр страны Стефан Лёвен.
По словам шведского генерала в отставке Карлиса Неретниекса, «аннексия Крыма Россией» повергла в панику северную часть Европы. «Нужно хорошо понимать, что для северной части Европы Россия остаётся постоянной военной угрозой; для нас она — враг №1», — отметил он.
Также отмечается, что за последнее время участились различные провокации с российской стороны. Так, субмарины ВМС РФ тайно проникают в территориальные воды Швеции, а военная авиация постоянно нарушает воздушное пространство страны.
Эта «психологическая война», продолжает издание, сопровождается постоянным «бряцанием оружием». С 2009 года Россия и Белоруссия проводят широкомасштабные военные учения рядом с границами стран Прибалтики. Швеция при поддержке НАТО отвечает тем же.