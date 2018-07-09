Ещё
L’Express: в Швеции изучают возможные сценарии вторжения РФ в Европу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

L’Express: в Швеции изучают возможные сценарии вторжения РФ в Европу 

Карельские вести 15 часов назад
Фото: Карельские вести
Страна разместила новый полк на острове Готланд
После присоединения Россией Крыма в Минобороны Швеции стали уделять большое внимание вопросам безопасности своих территорий. Как сообщает издание L’Express, шведские военные эксперты прорабатывают сценарии возможного кризиса и даже войны в северной части Европы.
По данным издания L’Express, Швеция впервые после окончания Второй мировой войны разместила военные подразделения на острове Готланд, причем на этом событии присутствовали шведский король Карл XVI Густав и премьер-министр страны Стефан Лёвен.
По словам шведского генерала в отставке Карлиса Неретниекса, «аннексия Крыма Россией» повергла в панику северную часть Европы. «Нужно хорошо понимать, что для северной части Европы Россия остаётся постоянной военной угрозой; для нас она — враг №1», — отметил он.
Также отмечается, что за последнее время участились различные провокации с российской стороны. Так, субмарины ВМС РФ тайно проникают в территориальные воды Швеции, а военная авиация постоянно нарушает воздушное пространство страны.
Эта «психологическая война», продолжает издание, сопровождается постоянным «бряцанием оружием». С 2009 года Россия и Белоруссия проводят широкомасштабные военные учения рядом с границами стран Прибалтики. Швеция при поддержке НАТО отвечает тем же.
Карельские вести: последние новости
Море принесло живой женщину, пропавшую полтора года назад Это не те хорваты! Что стало с командой, подарившей России Евро-2008 Бесславный финал президентской гонки Павла Грудинина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза304
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги45
В России отреагировали на уход Джонсона114
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»86
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев246
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение