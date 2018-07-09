L’Express: в Швеции изучают возможные сценарии вторжения РФ в Европу

Страна разместила новый полк на острове Готланд

Крыма в Минобороны После присоединения Россией Швеции стали уделять большое внимание вопросам безопасности своих территорий. Как сообщает издание L’Express, шведские военные эксперты прорабатывают сценарии возможного кризиса и даже войны в северной части Европы.

По данным издания L’Express, Швеция впервые после окончания Второй мировой войны разместила военные подразделения на острове Готланд, причем на этом событии присутствовали шведский король Карл XVI Густав и премьер-министр страны Стефан Лёвен

По словам шведского генерала в отставке Карлиса Неретниекса, «аннексия Крыма Россией» повергла в панику северную часть Европы. «Нужно хорошо понимать, что для северной части Европы Россия остаётся постоянной военной угрозой; для нас она — враг №1», — отметил он.

Также отмечается, что за последнее время участились различные провокации с российской стороны. Так, субмарины ВМС РФ тайно проникают в территориальные воды Швеции, а военная авиация постоянно нарушает воздушное пространство страны.