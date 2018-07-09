«Ъ»: в правительстве не одобрили проект Минздрава по развитию здравоохранения

В правительстве не одобрили первую версию нацпроекта Минздрава по развитию здравоохранения до 2024 года, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в кабмине.

Отмечается, что документ содержит восемь федеральных проектов. Его доработку планируется завершить к октябрю.

"Предложенный проект и подходы не одобряем", — подчеркнул источник издания.

В проекте предполагается потратить 982 млрд руб на развитие онкологической помощи. Также издание отмечает, что центральной частью проекта представляется крупный федеральный проект по повышению квалификации врачей и среднего медперсонала. Кроме того, в документе содержатся предложения по цифровизации сферы здравоохранения.

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