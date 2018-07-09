Ещё
«Ъ»: в правительстве не одобрили проект Минздрава по развитию здравоохранения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ъ»: в правительстве не одобрили проект Минздрава по развитию здравоохранения 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: depositphotos.com
В правительстве не одобрили первую версию нацпроекта Минздрава по развитию здравоохранения до 2024 года, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в кабмине.
Отмечается, что документ содержит восемь федеральных проектов. Его доработку планируется завершить к октябрю.
"Предложенный проект и подходы не одобряем", — подчеркнул источник издания.
В проекте предполагается потратить 982 млрд руб на развитие онкологической помощи. Также издание отмечает, что центральной частью проекта представляется крупный федеральный проект по повышению квалификации врачей и среднего медперсонала. Кроме того, в документе содержатся предложения по цифровизации сферы здравоохранения.
Ранее в Минздраве назвали главные привычки долгожителей.
Газета.Ru: последние новости
Погибла Ольга Искандерова Велосипедист погиб в ДТП на выезде из Сосновки в Новокузнецке Жительницу Вологодской области спасли из медвежьего "плена"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Борис Джонсон ушел в отставку98
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев218
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей120
В украинском лесу нашли миллионы гривен25
ЕС дал Порошенко миллиард евро50
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
01:06
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение