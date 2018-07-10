Нацпроект Минздрава не понравился правительству

Минздрав подготовил нацпроект по здравоохранению. Однако он не понравился правительству, сообщили источники газеты «Коммерсантъ» . Документ 3–5 июля обсуждался на совещаниях в кабмине.

Нацпроект предполагает увеличение расходов системы ОМС на помощь онкобольным более чем втрое. В России , согласно документу, должна быть развернута сеть по лечению сосудистых заболеваний. Через пять лет 90% населения будут проходить профилактические медосмотры.

Большинство больниц будет подключено к единому контуру информобслуживания, появится система электронных рецептов, будет обеспечена цифровизация большей части медицинского документооборота. Также предлагается, чтобы врачи и медсестры проходили дистанционное обучение на специальном портале. Сами по себе все эти идеи хороши, говорит онколог Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева Николай Жуков

Николай Жуков, онколог Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева: «Программа звучит: мы за все хорошее против всех плохих. И чтобы все врачи были умные, чтобы все врачи были добрые. И чтобы диагностика у нас была самая ранняя на свете, чтобы оборудование у нас было самое современное и прочее, прочее, прочее. Но вы сами понимаете, что дьявол кроется в деталях. Судя по всему, те механизмы, которые были предложены для того, чтобы реализовать все светлые цели, правительство не устроили. Трудно возразить против того, что нам нужно повышать уровень образования медицинских работников? Нужно. Нам нужна цифровая медицина? Да, нужна. Но просто у нас сейчас это вылилось в то, что одновременно просто заполняют и бумажную, и электронную историю болезни».

По данным «Коммерсанта», кабмину категорически не понравилась идея Минздрава включить в нацпроект в качестве показателей количество незанятых вакансий в больницах, а также количество регионов, дающих деньги на тот или иной проект. По мнению министров, это никак не влияет на потребителей медуслуг. Но есть и другая причина, почему проект был отклонен.

Давид Мелик-Гусейнов, директор ГБУ НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента: «В нем нет достаточно прорывных идей, каких-то проектов, отсутствует синергия с другими отраслями. К примеру, Минпромторг реализует стратегию развития фармацевтической промышленности и производства медицинских изделий. Конечно, это стратегия Минпромторга должна быть референтным звучанием стратегии Минздрава. И наоборот. Вот этих связок синергичных пока нет».

Доработка документа, как ожидается, должна завершиться к октябрю.