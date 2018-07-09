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В Совфеде ответили на новые обвинения Великобритании
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В Совфеде ответили на новые обвинения Великобритании 

Ридус 4 часа назад
Фото: Ридус
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал ожидаемым обвинение России в причастности к отравлению погибшей гражданки Британии нервно-паралитическим газом «Новичок».
Свое мнение по поводу расследования случившегося, а также общей позиции властей Великобритании в вопросах сотрудничества с Россией и Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) парламентарий высказал на своей странице в Facebook.
«То, что это обвинение появится вне зависимости от хода следствия, сомнений не вызывало изначально. Но вот что я думаю. Если подтвердится версия отравления именно боевым веществом, это будет означать, что-либо его там много, оно вне контроля и оно может проявить себя опять, либо что убийцы всё ещё на свободе и могут вновь его осознанно применить», — выразил обеспокоенность политик.
По мнению Косачева, нежелание британских властей сотрудничать с Россией и ОЗХО способно привести к повторению подобных трагедий.
Парламентарий также отметил, что расследование ситуации с отравлением Скрипалей до сих пор должным образом не проведено.
Как стало известно ранее, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в причастности к гибели 44-летней Доны Сторджесс, предположительно попавшей под воздействие «Новичка» 4 июля.
Ее друг Чарли Роули, доставленный в госпиталь города Солсбери вместе с ней, до сих пор находится в реанимации.
В марте текущего года британская сторона уже обвиняла Россию в применении нервно-паралитического газа «Новичок» в связи с инцидентом вокруг экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Тогда в Москве претензии Лондона назвали безосновательными.
В качестве дополнительной меры воздействия на РФ Великобритания инициировала демарш с высылкой российской дипломатов из ряда западных стран.
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