В Совфеде ответили на новые обвинения Великобритании

«То, что это обвинение появится вне зависимости от хода следствия, сомнений не вызывало изначально. Но вот что я думаю. Если подтвердится версия отравления именно боевым веществом, это будет означать, что-либо его там много, оно вне контроля и оно может проявить себя опять, либо что убийцы всё ещё на свободе и могут вновь его осознанно применить», — выразил обеспокоенность политик.

По мнению Косачева, нежелание британских властей сотрудничать с Россией и ОЗХО способно привести к повторению подобных трагедий.

Парламентарий также отметил, что расследование ситуации с отравлением Скрипалей до сих пор должным образом не проведено.

Как стало известно ранее, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в причастности к гибели 44-летней Доны Сторджесс, предположительно попавшей под воздействие «Новичка» 4 июля.

Ее друг Чарли Роули, доставленный в госпиталь города Солсбери вместе с ней, до сих пор находится в реанимации.

В марте текущего года британская сторона уже обвиняла Россию в применении нервно-паралитического газа «Новичок» в связи с инцидентом вокруг экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Тогда в Москве претензии Лондона назвали безосновательными.

В качестве дополнительной меры воздействия на РФ Великобритания инициировала демарш с высылкой российской дипломатов из ряда западных стран.