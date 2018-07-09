В администрации Барнаула назвали должности с коррупционными рисками

Глава города Сергей Дугин подписал постановление со списком должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

Всего в перечень вошли около 60 должностей муниципальной службы в администрации Барнаула . Большинство специалистов, попавших в список, заняты в Комитете экономического развития и инвестиционной деятельности (14 должностей) и комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда (9 должностей).

В организационно-контрольном комитете должностей, подверженных коррупционным рискам, 6, в административно-хозяйственном — 6, в отделе по работе с общественными объединениями — 5, правовом комитете — 5, в отделе по охране окружающей среды — 3, в комитете по делам молодежи — 3, в архиве — 2, в кадровом отделе — 2, в комитете по информационной политике — 1, в комитете информатизации — 1, в отделе по туризму — 1.

В документе говорится, что при замещении или назначении на указанные должности, обязательным является предоставление ряда документов. Среди них сведения о доходах, расходов, имуществе как самих кандидатов, так и их супруги (супруга) и детей.