Ещё
Дома во всех районах Владивостока останутся без электричества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дома во всех районах Владивостока останутся без электричества 

Primpress 3 часа назад
Фото: Primpress
Жилые дома в разных районах Владивостока останутся без электроэнергии во вторник, 10 июля. Все отключения света носят плановый характер. Время проведения работ — с 9.00 до 17.00. Длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на МУПВ «ВПЭС».
Плановые отключения пройдут по следующим адресам:
Ленинский район
Адмирала Кузнецова ул. 64А  Первомайский район
Борисенко ул. 9  Первореченский район
Волховская ул. 26  Вострецова ул. 19, 17  Корнилова ул. 8  Невская ул. 22, 33, 37А, 38, 39, 41  Снеговая ул. 64  Советский район
Восточная 3-я ул. 17, 19, 21, 23, 25, 10, 25/8  Енисейская ул. 7  Ломаная ул. 17, 19, 21, 23, 27, 33, 43, 37, 38Б, 35, 29  Таежная ул. 12, 12А, 16, 16А, 20, 26, 28, 30, 30А  Уютная ул. 1, 8Д  Федеративная ул. 7, 3, 9  Фрунзенский район
Амурская ул. 25, 27
Primpress: последние новости
Медицинский автопоезд начал работу на севере Приморья В Приморье не допущен ввоз 20 тонн сушеной рыбы и морепродуктов Отечественный автомобиль арестовали в Приморье за долги по ЖКХ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу29
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова50
«США не будут воевать ни за Украину, ни вместе с ней»183
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги196
Над Крымом нависла угроза403
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение