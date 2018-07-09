Дома во всех районах Владивостока останутся без электричества 

Жилые дома в разных районах Владивостока останутся без электроэнергии во вторник, 10 июля. Все отключения света носят плановый характер. Время проведения работ — с 9.00 до 17.00. Длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на МУПВ «ВПЭС».
Плановые отключения пройдут по следующим адресам:
Ленинский район
Адмирала Кузнецова ул. 64А Первомайский район
Борисенко ул. 9 Первореченский район
Волховская ул. 26 Вострецова ул. 19, 17 Корнилова ул. 8 Невская ул. 22, 33, 37А, 38, 39, 41 Снеговая ул. 64 Советский район
Восточная 3-я ул. 17, 19, 21, 23, 25, 10, 25/8 Енисейская ул. 7 Ломаная ул. 17, 19, 21, 23, 27, 33, 43, 37, 38Б, 35, 29 Таежная ул. 12, 12А, 16, 16А, 20, 26, 28, 30, 30А Уютная ул. 1, 8Д Федеративная ул. 7, 3, 9 Фрунзенский район
Амурская ул. 25, 27