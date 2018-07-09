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Моряки-североморцы отразили воздушное нападение и отбили атаку подводных лодок «противника»
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Моряки-североморцы отразили воздушное нападение и отбили атаку подводных лодок «противника» 

ТК «Звезда» 19 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
На Северном флоте завершился самый масштабный за последнее десятилетие боевой поход.
Корабли Северного флота провели самые крупные учения в Арктике с боевой стрельбой за последний десяток лет. Об этом сообщил командующий СФ адмирал Николай Евменов.
«В сбор-походе приняли участие 36 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 20 летательных аппаратов, более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники береговых и сухопутных войск, морской пехоты и сухопутных войск», — отметил адмирал.
В нынешних маневрах был задействован практически весь Северный флот. Экипажи судов проводили поиск и нейтрализацию подводных лодок, устанавливали минные заграждения, вели огонь из артиллерийских орудий по целям, имитирующим десантные отряды и корабли противника.
Одним из самых ярких эпизодов учений стали боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов ракетного крейсера «Маршал Устинов» и эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков». Эффектным также выглядел пуск с эсминца противокорабельной крылатой ракеты «Москит».
Всего в ходе оперативно-тактических действий экипажи кораблей, подводных лодок, самолетов и вертолетов выполнили более 70 упражнений. Из них 19 — с боевой стрельбой. Дальний поход длился две недели.
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