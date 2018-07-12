Интервал движения поездов Курского направления МЖД увеличен

Несколько электричек следуют с увеличенным интервалом на Курском направлении МЖД. Причиной стал сбой светофоров, у которых повредили кабель, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня в 17:21 на перегоне Гривно — Львовская Курского направления МЖД, по предварительной информации, злоумышленники повредили кабель, питающий устройство регулировки движения поездов в автоматическом режиме. В результате нарушена штатная работа нескольких светофоров", — сказано в сообщении.

Отмечается, что на место незамедлительно отправились аварийно-восстановительные бригады железнодорожников.

Представители магистрали подчеркнули, что движение не приостанавливали. Диспетчеры пропускают поезда по спецрежиму. Составы следуют на сниженной скорости. «Это позволяет не приостанавливать движение и обеспечивать перевозку пассажиров в вечерние часы „пик“», — пояснили в МЖД.

В пресс-службе подчеркнули, что железнодорожники прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить штатную работу светофоров и напомнили, что незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта угрожает безопасности движения поездов и влечет административную и уголовную ответственность.