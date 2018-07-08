Ещё
Минфин предупредил об угрозе нового обвала мировых нефтяных цен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минфин предупредил об угрозе нового обвала мировых нефтяных цен 

РИА Новости 14 часов назад
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Минфин РФ прогнозирует новый обвал нефтяных цен на мировом рынке, если стоимость нефти останется выше долгосрочных равновесных уровней в 50-60 долларов за баррель, говорится в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"В 2018 году цены на нефть достигли новых максимумов уровней с 2014 года. Основными факторами роста цен стали экономический кризис и обвал добычи нефти в Венесуэле, а также намерение США «обнулить добычу Ирана» после выхода из ядерной сделки (СВПД). Несмотря на это, устойчивые цены рынка нефти находятся ниже текущих значений, в районе порядка 50 долларов США за баррель, а произошедший рост следует расценивать как временный… Если стоимость нефти продолжит оставаться выше долгосрочных равновесных уровней, обвал цен повторится вновь. Ресурсов для добычи в мире достаточно — США, Канада, другие страны имеют возможности и будут наращивать производство", — говорится в документе.
Как отмечается в материале, в мире существуют такие источники нефти, которые способны удовлетворить спрос, который остается после обеспечения проектами с лучшей экономикой. К таким источникам, например, относится сланцевая добыча США с границей рентабельности около 50 долларов за баррель, шельфовые проекты в Бразилии, Анголе, Нигерии с требуемой ценой 40-60 долларов за баррель, а также добыча из битумных песков Канады с достаточной прибылью при ценах порядка 50-60 долларов за баррель.
"Таким образом, цены в районе 50 долларов за баррель достаточны для сбалансированности мирового рынка", — подчеркивается в документе.
Однако сейчас мировые цены нефти выше этих значений из-за преимущественно временных факторов, включая геополитические. «Политика США создает риск перехода мирового рынка в состояние дефицита. Администрация Дональда Трампа угрожает ввести санкции против Венесуэлы из-за недостатка демократии в стране. Но решающим фактором стал выход США из ядерной сделки с Ираном, в результате чего в конце 2018 года должны возобновиться полноценные санкции. Главной целью ставится подрыв экспортных доходов Ирана от продажи нефти», — говорится в материале.
Авторы документа считают, что складывающаяся ситуация аналогична периоду высоких цен на нефть 2011-2013 годов, когда долгосрочная равновесная цена составляла порядка 80-90 долларов за баррель, а фактически торговалась на уровнях около 110 долларов. «Затем, после периода высоких цен 2011-2013 годов последовала ценовая война ОПЕК со сланцевой добычей США, а маржинальные издержки извлечения нефти во всем мире снизились до текущих 50-60 долларов США за баррель», — заключается в материале.
Подробнее о ценах на нефть читайте здесь >>
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Анапе запретили купаться14
Грузинский пастух убил американских туристов182
Прилепин заявил об уходе из армии ДНР37
Правительство отказалось тратиться на лечение рака51
Любовница жестко ответила на уход Данко из семьи20
Видео
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
01:28
Россияне отказываются от свечей и икон
Личный счет
01:42
Прилепин заявил об уходе из армии ДНР
Войска Армия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Другое
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:31
В Анапе запретили купаться
Общество
00:45
Москвичам пообещали ливни, грозы и жару
Погода Новости Москвы
01:42
Названа сумма затрат на «суперуказ» Путина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение