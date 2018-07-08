Минфин предупредил об угрозе нового обвала мировых нефтяных цен

МОСКВА , 8 июл — РИА Новости Минфин РФ прогнозирует новый обвал нефтяных цен на мировом рынке, если стоимость нефти останется выше долгосрочных равновесных уровней в 50-60 долларов за баррель, говорится в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"В 2018 году цены на нефть достигли новых максимумов уровней с 2014 года. Основными факторами роста цен стали экономический кризис и обвал добычи нефти в Венесуэле , а также намерение США «обнулить добычу Ирана » после выхода из ядерной сделки (СВПД). Несмотря на это, устойчивые цены рынка нефти находятся ниже текущих значений, в районе порядка 50 долларов США за баррель, а произошедший рост следует расценивать как временный… Если стоимость нефти продолжит оставаться выше долгосрочных равновесных уровней, обвал цен повторится вновь. Ресурсов для добычи в мире достаточно — США, Канада , другие страны имеют возможности и будут наращивать производство", — говорится в документе.

Анголе, Как отмечается в материале, в мире существуют такие источники нефти, которые способны удовлетворить спрос, который остается после обеспечения проектами с лучшей экономикой. К таким источникам, например, относится сланцевая добыча США с границей рентабельности около 50 долларов за баррель, шельфовые проекты в Бразилии Нигерии с требуемой ценой 40-60 долларов за баррель, а также добыча из битумных песков Канады с достаточной прибылью при ценах порядка 50-60 долларов за баррель.

"Таким образом, цены в районе 50 долларов за баррель достаточны для сбалансированности мирового рынка", — подчеркивается в документе.

Однако сейчас мировые цены нефти выше этих значений из-за преимущественно временных факторов, включая геополитические. «Политика США создает риск перехода мирового рынка в состояние дефицита. Администрация Дональда Трампа угрожает ввести санкции против Венесуэлы из-за недостатка демократии в стране. Но решающим фактором стал выход США из ядерной сделки с Ираном, в результате чего в конце 2018 года должны возобновиться полноценные санкции. Главной целью ставится подрыв экспортных доходов Ирана от продажи нефти», — говорится в материале.

Авторы документа считают, что складывающаяся ситуация аналогична периоду высоких цен на нефть 2011-2013 годов, когда долгосрочная равновесная цена составляла порядка 80-90 долларов за баррель, а фактически торговалась на уровнях около 110 долларов. «Затем, после периода высоких цен 2011-2013 годов последовала ценовая война ОПЕК со сланцевой добычей США, а маржинальные издержки извлечения нефти во всем мире снизились до текущих 50-60 долларов США за баррель», — заключается в материале.

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