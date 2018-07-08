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Артиллеристы ЗВО уничтожили механизированную колонную условного противника в Подмосковье
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Артиллеристы ЗВО уничтожили механизированную колонную условного противника в Подмосковье 

RT на русском 21 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Артиллеристы танковой армии Западного военного округа уничтожили механизированную колонну условного противника на полигоне Головеньки в Московской области, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Были задействованы 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б».
Особенность тренировки — оперативное взаимодействие артиллерийских подразделений с войсковой разведкой и беспилотными летательными аппаратами.
В занятиях принимали участие около 200 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.
Ранее URA.RU сообщало о проверке боеготовности ракетных войск на Урале.
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