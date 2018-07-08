Артиллеристы ЗВО уничтожили механизированную колонную условного противника в Подмосковье 

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Эксперт по IT-безопасности Сачков о хакерах, деньгах и спецслужбах

«Уралвагонзавод» представил не имеющий аналогов в России трамвай

Далич сделал одну перестановку в стартовом составе сборной Хорватии на матч с Россией по сравнению с матчем с Данией