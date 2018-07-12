Золото дорожает на рисках внешнеторговой войны

МОСКВА , 12 июл /ПРАЙМ/. Стоимость золота умеренно растет в четверг вечером, инвесторы продолжают оценивать перспективы торгового конфликта между США Китаем , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.31 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,6 доллара, или на 0,22%, до 1247,2 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 1,09%, до 15,99 доллара за унцию.

Некоторые эксперты считают, что эскалация торгового конфликта между США и Китаем поддерживает цены на драгметалл. «Мы считаем, что напряженность в торговле (в некоторой степени) придает определенный импульс золоту», — цитирует агентство Market Watch аналитика Think Markets Наима Аслама (Naeem Aslam).

Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

Власти США также заявили, что готовятся ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. Министерство коммерции Китая, комментируя действия США, назвало их неприемлемыми.