Золото дорожает на рисках внешнеторговой войны 

МОСКВА, 12 июл /ПРАЙМ/. Стоимость золота умеренно растет в четверг вечером, инвесторы продолжают оценивать перспективы торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.31 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,6 доллара, или на 0,22%, до 1247,2 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 1,09%, до 15,99 доллара за унцию.
Некоторые эксперты считают, что эскалация торгового конфликта между США и Китаем поддерживает цены на драгметалл. «Мы считаем, что напряженность в торговле (в некоторой степени) придает определенный импульс золоту», — цитирует агентство Market Watch аналитика Think Markets Наима Аслама (Naeem Aslam).
Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.
Власти США также заявили, что готовятся ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. Министерство коммерции Китая, комментируя действия США, назвало их неприемлемыми.
При этом, по мнению аналитика Goldmoney Алэсдэйра Маклеода (Alasdair Macleod), которого цитирует агентство Рейтер, на рынке золота отсутствует направление, и его стоимость определяется техническими факторами.