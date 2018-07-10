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Цена золота снижается на росте курса доллара
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Цена золота снижается на росте курса доллара 

Прайм 3 часа назад
Фото: Investing.com Россия
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром опускается на укреплении доллара из-за снижении опасений, связанных с торговым спором США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.44 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 1,5 доллара, или на 0,12%, до 1258,2 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,04%, до 16,14 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 94,18 пункта.
"Сейчас золото будет зависеть от курса доллара. Кроме того, негативные новости о торговой войне США будут «бычьими» для золота", — сказал в интервью агентству Рейтер главный рыночный аналитик Insignia Consultants Читан Карнани (Chintan Karnani).
В пятницу, 6 июля, вступили в силу пошлины в 25% в отношении китайского экспорта в США на сумму около 34 миллиардов долларов в год. Китай в качестве симметричной ответной меры ввел ввозную пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.
Золото традиционно считается безрисковым активом. Спрос на него повышается в периоды геополитической напряженности, а на фоне ее ослабления, наоборот, снижается, что приводит к удешевлению металла.
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