Военные отразили «атаку» дронов под Екатеринбургом

Специалисты РЭБ провели учения с использованием новейшего комплекса «Дзюдоист».

Свердловской области подразделения радиоэлектронной борьбы сумели блокировать сигналы условного противника, используемые для подрыва радиоуправляемых фугасов. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«Военнослужащие отработали задачи по блокированию сигналов радио и сотовой связи, тем самым обеспечив проход техники и живой силы к району условных боевых действий», — говорится в сообщении.

В ходе учения военнослужащие использовали автоматизированный комплекс РЭБ «Дзюдоист». Применив радиопомехи и нарушив диапазоны частот «противника», уральские военные не допустили приближение беспилотников, передающих сигналы, к переднему краю своих войск.

Всего в тренировке участвовало более 500 военнослужащих и 300 единиц техники и вооружения.