На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2018» будут продемонстрированы новейшие образцы авиатехники

Так, посетители открытой площадки авиакластера Конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» в Кубинке смогут оценить боевые возможности истребителей СУ-30СМ, СУ-35С, СУ-57.

На открытой площадке авиационного кластера Конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» в Кубинке в ходе форума «Армия-2018» будет представлен ряд истребителей ВВС РФ

Так, посетители смогут оценить боевые возможности истребителей СУ-30СМ, СУ-35С, СУ-57.

Истребитель СУ-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях. Кроме того, характеристики Су-30СМ позволяют ему сопровождать и прикрывать ударные группировки военной авиации, обеспечивать целеуказание для самолетов своей группы, производить подавление систем РЭБ противника.

Главной особенностью машины является многофункциональность, в зависимости от состава вооружения, СУ-30СМ может выполнять задачи как ударного истребителя-бомбардировщика, так и тяжелого перехватчика ПВО.

Су-35С — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, разработан в ОКБ Сухого . Это глубоко модернизированный сверхманевренный, созданный с применением технологий пятого поколения истребитель.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, Т-50) — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработки ОКБ Сухого. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных, надводных целей противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, выведения из строя штабов, командных пунктов, системы управления действиями противника.

Все образцы боевой техники ВВС будут экспонированы на открытой площадке форума, с общим доступом для всех посетителей.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет на территории парка «Патриот» с 21 по 26 августа 2018 года.