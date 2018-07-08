Военкомат Башкирии отправил в войска около 5 тыс. призывников

Весенняя призывная кампания завершится 15 июля, в её рамках военные комиссариаты ЦВО призовут из 28 регионов Поволжья, Урала и Сибири около 50 тыс. человек.

Военный комиссариат Республики Башкортостан за неделю до окончания весенней призывной кампании 2018 года отправил в войска около 5 тыс. призывников и тем самым показал лучшие результаты среди военных комиссариатов Центрального военного округа.

Перед отправкой к местам несения службы военнослужащие прошли медицинскую комиссию, профотбор, получили персональные и банковские карты, форму одежды в зависимости от вида и рода войск, где будут проходить службу.

Весенняя призывная кампания завершится 15 июля, в её рамках военные комиссариаты ЦВО призовут из 28 регионов Поволжья, Урала и Сибири около 50 тыс. человек.