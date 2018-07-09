Два автомобиля столкнулись на пешеходном переходе в Подольске

На пешеходном переходе на улице Машиностроителей в подмосковном Подольске столкнулись два отечественных автомобиля, сообщает РИАМО

Дорожно-транспортное происшествие произошло у автобусной остановки «Улица Машиностроителей» в ночь с субботы на воскресенье.

"Мы ехали на автомобиле ВАЗ 2114 и у пешеходного перехода, как и полагается, немного притормозили. В это время в нас въехал (в заднюю часть автомобиля — ред.) автомобиль ВАЗ 2104. Это произошло сегодня в районе 0:30", — сказал участник аварии.

Он отметил, что в результате произошедшей аварии никто не пострадал.