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Два автомобиля столкнулись на пешеходном переходе в Подольске
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Два автомобиля столкнулись на пешеходном переходе в Подольске 

Газета.Ru 18 часов назад
Фото: Подмосковье Сегодня
На пешеходном переходе на улице Машиностроителей в подмосковном Подольске столкнулись два отечественных автомобиля, сообщает РИАМО.
Дорожно-транспортное происшествие произошло у автобусной остановки «Улица Машиностроителей» в ночь с субботы на воскресенье.
"Мы ехали на автомобиле ВАЗ 2114 и у пешеходного перехода, как и полагается, немного притормозили. В это время в нас въехал (в заднюю часть автомобиля — ред.) автомобиль ВАЗ 2104. Это произошло сегодня в районе 0:30", — сказал участник аварии.
Он отметил, что в результате произошедшей аварии никто не пострадал.
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