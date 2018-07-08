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Центральный военный оркестр завершил гастроли в Республике Армения
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Центральный военный оркестр завершил гастроли в Республике Армения 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Завершились гастроли большим гала-концертом фестиваля на центральной площади г. Еревана.
Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации принимал участие в российско-армянском фестивале имени Арно Бабаджаняна в Республике Армения.
Российские музыканты дали концерты в спортивно-культурном центре г. Гюмри для военнослужащих 102 военной базы и жителей города Гюмри, а также выступили на центральной площади г. Дилижан.
Кроме того, военнослужащие приняли участие в торжественном шествии оркестров участников фестиваля (Центральный военный оркестр, Оркестр Генерального штаба Республики Армения, Оркестр Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения и др.) по улицам города Ереван.
Завершились гастроли большим гала-концертом фестиваля на центральной площади г. Еревана.
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