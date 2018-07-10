Более 130 воспитанников лагеря «Смена» прошли профориентацию благодаря Worldskills Russia 

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Более 130 детей, отдыхающих в детском центре «Смена», познакомились с современными профессиями и приняли участие в мастер-классах и практических занятиях, которые организовал Worldskills Russia. Об этом сообщили ТАСС во вторник пресс-службе Союза.
Профориентационные мероприятия и мастер-классы экспертов WorldSkills Russia, приуроченные ко Всемирному дню навыков молодежи, который отмечается ежегодно 15 июля, прошли 8-9 июля во Всероссийском учебно-тренировочном центре профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий ВДЦ «Смена» в Краснодарском крае.
"В мероприятиях приняли участие 130 ребят в возрасте от 12 до 17 лет — 100 школьников, отдыхающих в детском центре, и 30 участников специализированной профориентационной смены «Город мастеров», — сообщили в пресс-службе.
Попробовать профессию руками
Мастер-классы экспертов WorldSkills Russia, курирующих направления по шести компетенциям, — электромонтаж, графический дизайн, интернет вещей, эксплуатация бесплотных летательных систем, мобильная робототехника, сетевое и системное администрирование.
Для школьников, отдыхающих в ВДЦ «Смена», было организовано пробное профориентационное тестирование. Ребята ответили на вопросы онлайн теста и по его итогам получили рекомендации по выбору профессий, которые подходят им на основании интересов, знаний, психофизической предрасположенности. После тестирования им предложили выбрать по три компетенции — с ними ребята знакомились в течение двух дней на практических занятиях, которые провели специалисты Всероссийском учебно-тренировочном центре профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий.
Мастер-классы проводились по 12 компетенциям: графический дизайн, производство мебели, инженерный дизайн CAD, лабораторный химический анализ, ландшафтный дизайн, мобильная робототехника, прототипирование, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, управление беспилотными летательными аппаратами, флористика, фрезерные работы на станках с ЧПУ и электромонтаж. Результат выполненной работы можно было забрать с собой.
"В «Смене» мы проводим мастер-классы, на которых школьники могут попробовать ту или иную профессию «руками». Составляем программы так, чтобы они были интересными для детей, и получаем хорошие отзывы от них, слова благодарности, — отметила руководитель направления развития молодежного форума Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Евгения Кожевникова. — Надеемся, что в следующем году «Смена» встретит нас еще более широким масштабом и «историями успеха» детей, которые после наших занятий выбрали для себя профессиональное направление, пошли в различные «кружки» и начали создавать что-то самостоятельно".