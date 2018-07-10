Более 130 воспитанников лагеря «Смена» прошли профориентацию благодаря Worldskills Russia

МОСКВА , 10 июля. / ТАСС /. Более 130 детей, отдыхающих в детском центре «Смена», познакомились с современными профессиями и приняли участие в мастер-классах и практических занятиях, которые организовал Worldskills Russia. Об этом сообщили ТАСС во вторник пресс-службе Союза.

Профориентационные мероприятия и мастер-классы экспертов WorldSkills Russia, приуроченные ко Всемирному дню навыков молодежи, который отмечается ежегодно 15 июля, прошли 8-9 июля во Всероссийском учебно-тренировочном центре профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий ВДЦ «Смена» в Краснодарском крае

"В мероприятиях приняли участие 130 ребят в возрасте от 12 до 17 лет — 100 школьников, отдыхающих в детском центре, и 30 участников специализированной профориентационной смены «Город мастеров», — сообщили в пресс-службе.

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Мастер-классы экспертов WorldSkills Russia, курирующих направления по шести компетенциям, — электромонтаж, графический дизайн, интернет вещей, эксплуатация бесплотных летательных систем, мобильная робототехника, сетевое и системное администрирование.

Для школьников, отдыхающих в ВДЦ «Смена», было организовано пробное профориентационное тестирование. Ребята ответили на вопросы онлайн теста и по его итогам получили рекомендации по выбору профессий, которые подходят им на основании интересов, знаний, психофизической предрасположенности. После тестирования им предложили выбрать по три компетенции — с ними ребята знакомились в течение двух дней на практических занятиях, которые провели специалисты Всероссийском учебно-тренировочном центре профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий.

Мастер-классы проводились по 12 компетенциям: графический дизайн, производство мебели, инженерный дизайн CAD, лабораторный химический анализ, ландшафтный дизайн, мобильная робототехника, прототипирование, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, управление беспилотными летательными аппаратами, флористика, фрезерные работы на станках с ЧПУ и электромонтаж. Результат выполненной работы можно было забрать с собой.