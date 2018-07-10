Ещё
Более 130 воспитанников лагеря «Смена» прошли профориентацию благодаря Worldskills Russia
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 130 воспитанников лагеря «Смена» прошли профориентацию благодаря Worldskills Russia 

ТАСС 9 часов назад
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Более 130 детей, отдыхающих в детском центре «Смена», познакомились с современными профессиями и приняли участие в мастер-классах и практических занятиях, которые организовал Worldskills Russia. Об этом сообщили ТАСС во вторник пресс-службе Союза.
Профориентационные мероприятия и мастер-классы экспертов WorldSkills Russia, приуроченные ко Всемирному дню навыков молодежи, который отмечается ежегодно 15 июля, прошли 8-9 июля во Всероссийском учебно-тренировочном центре профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий ВДЦ «Смена» в Краснодарском крае.
"В мероприятиях приняли участие 130 ребят в возрасте от 12 до 17 лет — 100 школьников, отдыхающих в детском центре, и 30 участников специализированной профориентационной смены «Город мастеров», — сообщили в пресс-службе.
Попробовать профессию руками
Мастер-классы экспертов WorldSkills Russia, курирующих направления по шести компетенциям, — электромонтаж, графический дизайн, интернет вещей, эксплуатация бесплотных летательных систем, мобильная робототехника, сетевое и системное администрирование.
Для школьников, отдыхающих в ВДЦ «Смена», было организовано пробное профориентационное тестирование. Ребята ответили на вопросы онлайн теста и по его итогам получили рекомендации по выбору профессий, которые подходят им на основании интересов, знаний, психофизической предрасположенности. После тестирования им предложили выбрать по три компетенции — с ними ребята знакомились в течение двух дней на практических занятиях, которые провели специалисты Всероссийском учебно-тренировочном центре профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий.
Мастер-классы проводились по 12 компетенциям: графический дизайн, производство мебели, инженерный дизайн CAD, лабораторный химический анализ, ландшафтный дизайн, мобильная робототехника, прототипирование, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, управление беспилотными летательными аппаратами, флористика, фрезерные работы на станках с ЧПУ и электромонтаж. Результат выполненной работы можно было забрать с собой.
"В «Смене» мы проводим мастер-классы, на которых школьники могут попробовать ту или иную профессию «руками». Составляем программы так, чтобы они были интересными для детей, и получаем хорошие отзывы от них, слова благодарности, — отметила руководитель направления развития молодежного форума Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс РоссияЕвгения Кожевникова. — Надеемся, что в следующем году «Смена» встретит нас еще более широким масштабом и «историями успеха» детей, которые после наших занятий выбрали для себя профессиональное направление, пошли в различные «кружки» и начали создавать что-то самостоятельно".
ТАСС: последние новости
Госдеп: Иран использует свои посольства для организации терактов в разных странах SANA: боевики на западе провинции Дераа согласились сдать оружие сирийской армии Reuters: США готовятся к пересмотру своей стратегии в Афганистане
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом58
Украина создает школу детей для «уничтожения» России30
Индия испугалась российских истребителей40
Порошенко назвал «самый большой страх» России69
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына2
Видео
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение