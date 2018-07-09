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США обвинили Россию в попытке развала НАТО
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США обвинили Россию в попытке развала НАТО 

Пятый канал 10 часов назад
Фото: Пятый канал
Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила в интервью журналистам телеканала Fox News, что считает Россию виновной в попытках дестабилизировать баланс сил в альянсе.
Да, я думаю, что Россия пытается развернуть Турцию​​​. Они пытаются развернуть многих наших союзников. Они хотят дестабилизировать сильнейший в мировой истории оборонный союз,
— такое заявление сделала Хатчисон в преддверии саммита стран НАТО, который пройдет в Брюсселе 11 — 12 июля.
По мнению дипломата, РФ пытается «развернуть» Турцию и некоторых других американских союзников по НАТО в свою сторону. При этом ранее, как обращает внимание РИА Новости, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что страны-члены НАТО хотели бы разумных отношений с Россией.
Отношения между Турцией и США стали напряженными после того, как Вашингтон начал давить на Анкару в связи с возможной сделкой по покупке российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Турецкие власти, уточняет «Федеральное агентство новостей» (ФАН) высоко оценило оптимальное соотношения цены и качества российского оружия по сравнению с американскими аналогами.
В ответ на это США пригрозили Турции санкциями, если та все-таки решит реализовать сделку. Предположительно, этот вопрос будет в числе других обсуждаться на саммит 11—12 июля.
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