США обвинили Россию в попытке развала НАТО

Да, я думаю, что Россия пытается развернуть Турцию​​​. Они пытаются развернуть многих наших союзников. Они хотят дестабилизировать сильнейший в мировой истории оборонный союз,

— такое заявление сделала Хатчисон в преддверии саммита стран НАТО, который пройдет в Брюсселе 11 — 12 июля.

Отношения между Турцией и США стали напряженными после того, как Вашингтон начал давить на Анкару в связи с возможной сделкой по покупке российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Турецкие власти, уточняет « Федеральное агентство новостей » (ФАН) высоко оценило оптимальное соотношения цены и качества российского оружия по сравнению с американскими аналогами.

В ответ на это США пригрозили Турции санкциями, если та все-таки решит реализовать сделку. Предположительно, этот вопрос будет в числе других обсуждаться на саммит 11—12 июля.