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Сирийская армия освободила три села на шоссе Дамаск — Амман
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Сирийская армия освободила три села на шоссе Дамаск — Амман 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Сирийские правительственные войска освободили населенные пункты Тейба, Умм-Маязин и Насиб, которые расположены вблизи Дамаск — Амман на юге Дераа; их ранее удерживали террористы «Джебхат ан-Нусры».
Террористы в боях за эти населенные пункты понесли потери и вынуждены были отступить. Сейчас банды боевиков блокированы в городах Тофас и Энхель к западу от провинциального центра Дераа, передает ТАСС.
Сирийская армия поставила ультиматум террористам.
В то же время оппозиционные формирования из «Сирийской свободной армии», которые контролировали большую часть пограничных районов с Иорданией, заключили соглашение о примирении с властями, сдав правительственным войскам вооружение.
6 июля один из представителей сирийских повстанцев заявил, что заключенное при посредничестве России соглашение о прекращении огня в восточной части провинции Дераа предполагает вывод подконтрольных Дамаску военных из нескольких городов на юге Сирии.
В четверг правительственная армия Сирии вышла к границе с Иорданией в провинции Дераа, закрепившись на линии протяженностью около шести километров.
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