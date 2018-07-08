Сирийские правительственные войска освободили населенные пункты Тейба, Умм-Маязин и Насиб, которые расположены вблизи Дамаск — Амман на юге Дераа; их ранее удерживали террористы «Джебхат ан-Нусры».
Террористы в боях за эти населенные пункты понесли потери и вынуждены были отступить. Сейчас банды боевиков блокированы в городах Тофас и Энхель к западу от провинциального центра Дераа, передает ТАСС.
Сирийская армия поставила ультиматум террористам.
В то же время оппозиционные формирования из «Сирийской свободной армии», которые контролировали большую часть пограничных районов с Иорданией, заключили соглашение о примирении с властями, сдав правительственным войскам вооружение.
6 июля один из представителей сирийских повстанцев заявил, что заключенное при посредничестве России соглашение о прекращении огня в восточной части провинции Дераа предполагает вывод подконтрольных Дамаску военных из нескольких городов на юге Сирии.
В четверг правительственная армия Сирии вышла к границе с Иорданией в провинции Дераа, закрепившись на линии протяженностью около шести километров.