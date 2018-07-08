Сирийская армия освободила три села на шоссе Дамаск — Амман

Сирийские правительственные войска освободили населенные пункты Тейба, Умм-Маязин и Насиб, которые расположены вблизи Дамаск Амман на юге Дераа; их ранее удерживали террористы « Джебхат ан-Нусры ».

Террористы в боях за эти населенные пункты понесли потери и вынуждены были отступить. Сейчас банды боевиков блокированы в городах Тофас и Энхель к западу от провинциального центра Дераа, передает ТАСС

Сирийская армия поставила ультиматум террористам.

В то же время оппозиционные формирования из « Сирийской свободной армии », которые контролировали большую часть пограничных районов с Иорданией , заключили соглашение о примирении с властями, сдав правительственным войскам вооружение.

6 июля один из представителей сирийских повстанцев заявил, что заключенное при посредничестве России соглашение о прекращении огня в восточной части провинции Дераа предполагает вывод подконтрольных Дамаску военных из нескольких городов на юге Сирии

В четверг правительственная армия Сирии вышла к границе с Иорданией в провинции Дераа, закрепившись на линии протяженностью около шести километров.