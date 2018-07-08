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США хотят внести раскол между Францией и Германией
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США хотят внести раскол между Францией и Германией 

News.ru 19 часов назад
США стремятся внести раскол между Германией и Францией по вопросам международной торговли, сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Он призвал европейцев сплотиться в контексте коммерческой войны.
«Вопрос не в том, будет ли торговая война или нет. Коммерческая война уже началась», — цитирует министра LeTelegramme. «Если завтра будет введено увеличение пошлин на продукцию других секторов экономики, например, на продукцию автомобильной промышленности, наша реакция должна быть единой и сильной», — заявил Ле Мэр.
По его словам, Европа должна показать, что она располагает экономической мощью.
5 июля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она готова в одностороннем обсудить с США вопрос о пошлинах на автомобили. Еще раньше, 20 июня, страны Европейского союза утвердили ответные на увеличение США импортных пошлин на сталь и алюминий.
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