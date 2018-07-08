США хотят внести раскол между Францией и Германией

США стремятся внести раскол между Германией Францией по вопросам международной торговли, сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Он призвал европейцев сплотиться в контексте коммерческой войны.

«Вопрос не в том, будет ли торговая война или нет. Коммерческая война уже началась», — цитирует министра LeTelegramme. «Если завтра будет введено увеличение пошлин на продукцию других секторов экономики, например, на продукцию автомобильной промышленности, наша реакция должна быть единой и сильной», — заявил Ле Мэр.

По его словам, Европа должна показать, что она располагает экономической мощью.